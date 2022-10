Entre nosotros, un temor creciente

En la “matria” -el lugar de nuestras cunas y tumbas, de historias familiares entrelazadas- vivimos atemorizados. El Inegi publicó recién la encuesta de percepción de inseguridad, hecha del 29 de agosto al 15 de septiembre, en sólo 75 ciudades del país. Fresnillo, Zacatecas, ocupa el primer lugar, con 94.7% de encuestados que se sienten inseguros; Irapuato, mi ciudad, segundo, con 91.3%: 9 de cada 10 (en marzo era el 87%, en julio subió al 89.7%). Les siguen en tercero y siguientes lugares: Naucalpan, Zacatecas, Ciudad Obregón, Colima; en lugar 16 León y Guanajuato en el 28.

Percepción no es igual a realidad, pero pesa mucho. Entiendo esa sensación, por un lado, por la violencia indiscriminada que afecta a personas no relacionables con actividades ilícitas (el incendio de vehículos y tiendas). Por cuerpos desmembrados arrojados y mantas, mensajes entre cárteles. Ejecuciones y masacres (como en bar de la colonia 12 de Diciembre); robos en vía pública, a plena luz del día; extorsiones, cobro de piso. Narcomenudeo imparable. El terremoto de venganzas entre mafias brutales.

Impactan el cambio de mandos de seguridad y el despido de centenar de policías, abruptos. La insuficiente fuerza policial local. Deficientes planes de seguridad municipal y estatal y sin control social. Ausencia de estrategias de prevención de delitos de más impacto. Descuido de puntos georeferenciados calientes. No involucrar a la ciudadanía en prevención. Declaraciones y decisiones ocurrentes de alcaldes.

También la patria –casa de nuestros padres en transe perpetuo de edificación-, está afligida. Conducida por irresponsables obradoristas, con ojos en la nunca. Un secretario de defensa militar-militante de la 4T; un secretario de Gobernación exhibido por inteligencia militar con ligas narcas en Tabasco. Este desgobierno emite tufo dictatorial: destruye cimientos, tira trabes, endeuda nuestro futuro y sin un proyecto alterno razonable.

AMLO cree que con rondines y retenes de las fuerzas armadas resolverá violencias. No entiende que la quema de Oxxos, las masacres en bares, los cuerpos desmembrados arrojados no se previenen ni contienen con rondines cosméticos, ni retenes inútiles. Primero, porque esas fuerzas no están diseñadas para tareas de prevención de estas violencias de civiles. Ni se asientan para realizar tareas de inteligencia con la población. Esas fuerzas no reciben denuncias, ni investigan delitos, ni identifican en tiempo real el surgir de criminales. No interrumpen ajustes de cuentas. No tienen intervenciones perdurables en poblaciones en crisis. Aquí nos consta.

Y vamos a peor: el Ejército se quedará con plazas, presupuestos, equipos e instalaciones de Guardia Nacional y de la Policía Federal.

AMLO sigue mintiendo con “sus datos” delictivos. Presentó los de enero-septiembre con falsedades: que los delitos contra la salud ¡se redujeron 15.9%!, como si hubiese bajado el narcotráfico, cuando el narcomenudeo creció 4%, en medio de las peores disputas por territorios de mercados ilícitos.

De asesinatos culpa a estados y por tanto no los investiga la FGR; escondiendo que ejecutados de la delincuencia organizada son su competencia. Miente al decir que el robo total bajó un 20 % y feminicidios y secuestros. No pudo ocultar que la trata de personas creció 24%.

De Palacio Nacional no vendrán soluciones. Construyámoslas desde la matria. Prevenir delitos corresponde al municipio y subsidiariamente al estado. Perseguir extorsión (creció 22%), secuestro, narcomenudeo, violencia intrafamiliar, robos, toca a la Fiscalía del Estado. Nos urge policía de proximidad, profesional, con un proyecto de vida digno; que haga el ciclo de inteligencia con los datos de la población y pueda recibir denuncias de delitos.