ENTRE CRIMINALES COBARDES, NARCOTERRORISTAS

No es un fantasma el narcoterrorismo. Es una realidad que azota a México, por más que el presidente López Obrador o su secretario de Defensa lo nieguen. El homicidio de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez -mi amigo-, el miércoles, es otra muerte que produce alarma o terror, culpa de terroristas cobardes, muy probablemente de cartel local (SRL), a quien habrá afectado actitud de contenerlos. Y corresponsables, tanto al gobierno federal que ha permitido que miembros de la delincuencia organizada -que le toca a Federación perseguir- se desplacen con descaro por el país, e impunemente; como también de varias autoridades locales omisas en la investigación para la prevención, y en la persecución de extorsión, secuestro, robo o narcomenudeo; tramo constitucional que les corresponde. El lunes 15, AMLO dijo en conferencia: “hay interés de magnificar las cosas, hacer periodismo amarillista…”. Y el “secretario de Defensa de la 4t”: ”Por el debilitamiento (de mafias) quieren sentirse aun más fuertes y a manera de publicidad mandar mensajes que aún son fuertes, cuando en realidad se ha ido minando la estructura criminal”. Entre el 9 y 14 de agosto: 341 ejecuciones, 11 civiles asesinados (un niño, una mujer embarazada, incluidos), personas heridas; más quema de gasolineras, comercios y vehículos; bloqueos de calles y carreteras. Y poblaciones enteras aterradas en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California.

Debemos saber cómo describe actos terroristas el Art. 139 del Código Penal Federal: “A quien utilizando sustancias tóxicas (…) explosivos, o armas de fuego, o por incendio o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien contra la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obliga a éste para que tome una determinación”. No exige motivaciones ideológicas, políticas o religiosas; pueden ser meramente económicas, de venganza o buscar silenciar. Por tanto, es terrorista lo mismo el asesinato del hijo del alcalde, que varios de los actos de la semana previa. No son teorías conspiradoras.

Los culpables son, primero, los delincuentes organizados; no la prensa ni la oposición, como dice AMLO. Y segundo, autoridades desorganizadas del Estado mexicano, por no lograr condiciones que enfrenten o contengan estas afectaciones a la sociedad civil, toda o en parte; hoy inducida a ánimo de terror, alarma o temor, por mensajes que presionan a tomadores de decisiones. Los objetivos no son las víctimas directas, sino terceras personas que conocerán el hecho: por un lado, la población que se busca intimidar, apanicar o estresar, y por otro, una autoridad, o una organización criminal enemiga. Lo que al presidente le aterra es reconocer que en México existe narcoterrorismo, porque eso no solo evidencia su fracaso, sino escalaría reacciones del gobierno de Estados Unidos. Por eso, ante las tácticas terroristas AMLO dice ve actos de propaganda, se radicaliza aun más frente a su base de incondicionales, y evita mensaje empático a poblaciones afectadas. No pidamos a los delincuentes se porten bien, ni a sus mamacitas los regañen: es estúpido. Exijamos a las autoridades pierdan temor, y actúen con inteligencia. Urge una política de Estado, verdaderamente nacional, para recuperar control territorial a la mafiocracia, con respuestas de sociedad y gobierno: hoy no hay estrategias.

En 1998 el Presidente Zedillo nos invitó a los diputados Carlos Medina, Francisco Paoli y un servidor a desayunar en Los Pinos, para exponernos que mafiosos habían ganado elecciones de ayuntamientos en varios municipio en Michoacán, las que previamente financiaron. Empoderamiento político entonces se detectó. Vinieron diversas respuestas intentando contener mafiocracia, hoy predominante en casi la mitad del país. Y sin estrategia nacional que se le oponga: criminal cobardía también.