¿ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA EN SECUNDARIA?

Eduardo Andrade Sánchez, político y jurista veracruzano escribió que la Nueva Escuela Mexicana incluye y enfatiza por primera vez la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, además se tendrán contenidos para las ciencias y las humanidades con orientación a la –cito textual- “enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otros”.

A mitad de sexenio se ha visto muy poco de lo esperado, sobre todo de la filosofía. Cierto, existe una corriente entre académicos que sugiere que se imparta Filosofía en el nivel secundaria, pues según Platón, la filosofía es la ciencia de los hombres libres y para la ONU, la Filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia. Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, celebrado el jueves 18 de noviembre de 2021, se volvieron a escuchar voces sobre la importancia de esta disciplina especialmente de cara a la gente joven y la propuesta de incluirla en el plan de estudios de secundaria.

Ahora bien, Miguel Andrés Brenner en su Relato de una Experiencia, propone las siguientes cuestiones a enseñar: 1. Platón, para que los alumnos conozcan la Alegoría de la Caverna, donde alguien descubrió la verdadera realidad, trate de salvar a los condenados a las sombras, o enseñar Platón, para que los alumnos se cuestionen qué es para ellos su propia realidad, y si el cuerpo que tienen es la cárcel del alma.

2. Enseñar Descartes para que los alumnos conozcan las Meditaciones Metafísicas, o enseñar Descartes para explicarse a sí mismos, desde las experiencias vividas en un boliche.

3. Enseñar Marx para que los alumnos conozcan la explotación capitalista, o para que ellos interpreten las propias experiencias laborales o la de sus padres a través de los Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844.

4. Enseñar Nietzche para que los alumnos comprendan que no hay hechos sino interpretaciones, o enseñar para que los alumnos se interpreten a sí mismos desde distintas miradas y aprendan construir una perspectiva crítica de los textos, de las voces y de las imágenes.

5. Enseñar ciertas líneas de pensamiento posmoderno conservador para mostrar a los alumnos que no hay futuro, que la moral es light, que son indolentes, que no ponen esfuerzo en el estudio, que hay que bajar cada vez más el nivel, o enseñarlas a fin de que piensen si encuentran cerrado el propio futuro y sobre todo cómo viven lo que acontece en su escuela. Termino con la frase que escuché cuando me inscribí en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato: “La Filosofía no se enseña, se aprende a filosofar”.

