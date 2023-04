Empresas familiares, ¿cómo manejarlas correctamente?

En Coparmex “Crear más y mejores empresas” es nuestro enfoque fundamental. Para lograr este objetivo, primero debemos entender la situación actual de las empresas. Anteriormente analizamos el número de empresas, su estratificación, tasa de mortandad y causas de las mismas, pero no hemos abordado un factor fundamental: nueve de cada diez son empresas familiares.

¿Qué quiere decir esto? Que son una organizaciones operadas y controladas por miembros de una familia (Belausteguigoitia, 2019). Existen otras definiciones con diferentes niveles de complejidad y elementos, pero ésta nos sirve perfectamente para iniciar el tema: ¿Qué piensa usted de una empresa familiar? Si lo invitaran a trabajar en una, ¿aceptaría? Qué le recomendaría a sus hijos, ¿una trasnacional o una empresa familiar?

Bueno, para ser objetivos y poner las cosas en su justa dimensión, las empresas familiares también son trasnacionales, tienen corporativo y algunas cotizan en bolsa, por ejemplo, Grupo Carso, del ingeniero Carlos Slim; Grupo Bimbo, de los Servitje; Banorte; Walmart y un sinfín de empresas, lo que me parece que sucede es que confundimos a la empresa familiar con la empresa sin procesos, estructuras, que no tienen alineación estratégica, o peor aún, los puestos importantes sólo son para los hijos o los familiares y sí, ocurre, pero en las empresas amateur, sin importar que sean familiares o no.

Las empresas familiares pueden ser profesionales o amateurs, mientras que en las primeras se tiene claramente definido el proceso de administración y gestión, en las segundas se improvisa conforme a las necesidades o prioridades del director o dueño (me acordé del gobierno federal, no sé por qué). En las empresas profesionales se designan los puestos por competencias (conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes), en las amateurs los puestos de mayor injerencia son para los hijos, hermanos, familiares, compadres o cuates (otra vez me acordé del gobierno federal). En cuanto a la toma de decisiones es descentralizada, la autoridad y responsabilidad se delegan, en la otra no y, así podríamos seguir, pero no es ese el objetivo, se trata de visibilizar una realidad actual de este tipo de empresas, una problemática con la que tienen que lidiar todos los días y el tema principal es que se confunde a la familia con la empresa, se transpolan las relaciones de la familia a la empresa y viceversa.

Recuerdo un caso en el que el hijo menor de una familia se volvió muy exitoso y le dio trabajo a todos sus hermanos mayores y, además, se hizo cargo de los papás. Hasta ahí todo normal, pero conforme fue avanzando el tiempo, el rol de director escaló a la relación familiar y se volvió el patriarca, es decir, no lograron separar la empresa de la familia. Este tipo de situaciones son muy comunes, más de lo que imaginamos, pero afortunadamente existen modelos de gestión y manejo para empresas familiares que pueden apoyarnos.

La primera vez que se abordó el tema separar a los propietarios de los administradores fue a principios del siglo XX y lo hizo el sociólogo Mex Weber. Después el tema quedó abandonado hasta finales del mismo siglo y en 1994 lo retomaron dos investigadores de la Universidad de Harvard, Tagiuri y Davis, ellos desarrollaron un modelo de tres círculos y siete territorios para gestionar armónicamente a las empresas familiares, pero ya platicaremos de ello en otra ocasión.

Y recuerden qué:

“Padre comerciante, hijo caballero y nieto pordiosero” o al menos así reza el dicho italiano de la antigüedad.





Presidente de Coparmex Irapuato-Salamanca

@matusdaniel