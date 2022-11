Elecciones intermedias en EE.UU.: ¿la mejor noche para los hispanos?

La resaca de los republicanos por los resultados de las elecciones intermedias aún no termina y podría durar hasta 2024. Al menos sí para Donald Trump, quien no contará en su campaña presidencial con el apoyo de dos viejos aliados, el gobernador de California, Ron DeSantis, y el exvicepresidente Mike Pence. Y peor aún, al enterarse de que su propia hija se bajó del barco a través de un tuit, sólo cinco minutos después de que anunciara su candidatura. ¿Este desaire es síntoma de que la ideología trumpista ya no calienta cabezas ni convence a sus más cercanos colaboradores, como lo vimos en las intermedias? Los factores por los que el GOP no arrolló como se esperaba son muchos, sin embargo, la influencia latina pudo resultar definitoria. “La noche del 8 de noviembre no fue tan mala para los demócratas ni tan buena para los republicanos, pero sí fue una mejor noche para los hispanos”, comentó Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de UnidosUS Latino Vote Initiative. Quizás Clarissa tenga razón y no sólo es que Trump ya perdió el encanto, sino que el gigante comenzó a despertar.





A pesar de que a los hispanos se les considera como el “gigante dormido” por sus altos índices de abstencionismo en las votaciones, en cada elección dan motivos a demócratas y republicanos para soñar o tener pesadillas. Los resultados de las intermedias de 2022 visbilizaron la desconfianza que tiene la mayoría de norteamericanos con la corriente trumpista que, en apariencia, se ha apoderado del partido republicano. Pero también dan un ultimátum al gobierno de Joe Biden para reorganizarse al interior de su partido e impulsar políticas públicas que le den pies y cabeza a su administración. Algunos especialistas recomiendan a los demócratas no echar las campanas al vuelo, ya que piensan que los resultados en las intermedias pudieron ser porque, como se dice en la jerga política mexicana, los latinos votaron por la propuesta “menos peor”.





Si bien los latinos cada vez tienen mayor fuerza en las elecciones de la Unión Americana, la clave para una posible victoria demócrata o republicana en 2024 está en los jóvenes. Una encuesta elaborada por la NBC News estima que 68% de los latinos menores de 30 años votaron por los demócratas. Este estudio también arrojó que sólo en el estado de Florida el voto latino fue mayoritario para los republicanos y en el resto del país se decantaron por los candidatos de Biden. ¿Coincidencia con los resultados finales de las últimas votaciones? ¡No lo creo! Ahora bien, esta inclinación tiene un costo: según esta encuesta, una de las principales exigencias que tendrán los jóvenes votantes es que el Congreso garantice una solución permanente para los cientos de miles de migrantes amparados por el programa DACA. El 82% de estos votantes exigirán que de inmediato se proteja a los “dreamers”.





Ahora bien, ¿qué representan estos “soñadores” además del voto? NALEO (Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados) estima que para las elecciones intermedias, los latinos se postularon para los principales cargos en 44 de los 50 estados del país. Muchos hicieron historia con una victoria o al abanderar alguna causa alternativa y, por si fuera poco, algunos de ellos son “dreamers” que llegaron muy pequeños a Estados Unidos. Por ejemplo, en esta contienda electoral se tuvo al primer candidato hispano de la Generación Z (nacidos después de 1996) y se tuvieron a los primeros hispanos que ganaron en Oregón, a la primera congresista mexicoamericana de Florida y, por supuesto, también a la primera congresista guanajuatense en Colorado, Elizabeth Velasco López, quien es originaria del municipio de San Francisco del Rincón.





No obstante, los dreamers no pueden estar totalmente tranquilos con la aparente victoria de los demócratas, ya que continuamente las autoridades estadounidenses amagan con deportar de manera masiva a jóvenes migrantes. De darse esta situación, en Guanajuato tenemos la instrucción del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de recibirlos y hacerlos partícipes de nuestro desarrollo, porque sabemos de su gran potencial y lo lejos que podemos llegar si los involucramos. En 2020 escribí un artículo para CNN en Español en el que apuntaba que este oleaje positivo de los jóvenes latinos impulsa desde hace años a la gran ola de éxito de los EE.UU. En aquel texto destacaba lo que el profesor James Hollifield, Director Académico del John Goodwin Tower Center for Public Policy and International Affairs, señaló en alguna ocasión: “la mayoría de los chicos beneficiados con el programa DACA es exitosa económicamente, más activa políticamente y realiza trabajos comunitarios”. En pocas palabras: son soñadores que transforman naciones, como titulé dicho artículo.





Hace décadas la lucha de los latinos que vivían en Estados Unidos no sólo era contra la discriminación, también defendían a la bandera de las barras y las estrellas en las trincheras. Muchos jóvenes hispanos dieron su vida en las guerras en que participaba Norteamérica, a tal magnitud que en miles de tumbas a lo largo y ancho de la Unión Americana existen lápidas con apellidos Sánchez, López o García. Hoy, su frente está también en la vida política, ganando cada vez más terreno y ahora esos mismos apellidos latinos aparecen en las boletas y, tal vez en unos años más, alguno de ellos sea el que se rotule en la puerta del Despacho Oval de la Casa Blanca. Mientras tanto, el sueño americano evoluciona para los migrantes, ya no sólo es ganarse la vida y dotar de lo indispensable a sus familias en sus lugares de origen, también es despertar, darse cuenta de su poder y ayudar a cambiar la historia política de los Estados Unidos.





