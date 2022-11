Elecciones en EE. UU.: ¿veladoras encendidas en México y Estados Unidos?

El próximo 8 de noviembre demócratas y republicanos se disputan más que el orgullo político. Definen el futuro social, económico y, por qué no decirlo, internacional del país más influyente del mundo. En las próximas elecciones intermedias estarán en juego las 435 posiciones de la Cámara de Representantes, 35 asientos del Senado y 36 gubernaturas de los Estados Unidos. Esta contienda es de las más importantes en las últimas décadas y no sólo para el vecino del norte sino también para México. Quienes resulten ganadores definirán el presupuesto así como las políticas públicas referentes a lo energético, cambio climático y, por supuesto, a la migración. ¿Se cumplirán los pronósticos y los republicanos ganarán la contienda? ¿Los demócratas apelarán a una sorpresa que les permita fortalecer el gobierno de Joe Biden que no despega? Y los latinos, ¿qué papel jugarán? Parecen muchas preguntas, pero en realidad son las mínimas porque en estas elecciones todos ganamos o perdemos algo.

En el caso de México, el panorama ante las elecciones intermedias de Estados Unidos es aún más incierto. Los analistas piensan que los resultados de esta contienda pueden impactar en aspectos torales de la vida nacional. Arturo Sarukhán, Embajador de Carrera del Servicio Exterior Mexicano, resalta en una de sus columnas que puede ser un momento de inflexión. “Lo que está en juego para México, más allá de preferencias o sesgos ideológicos que uno u otros podamos tener, o de aquellos que en nuestro país han bebido el Kool Aid naranja del trumpismo, es enorme y obligan al gobierno a recalibrar posturas y, junto con sector privado y sociedad civil, a poner las barbas a remojar”. Entre otras coyunturas, Sarukhán también destaca las afectaciones que pueda sufrir la agenda bilateral con Estados Unidos así como la tendencia para las elecciones presidenciales del 2024 en ambos países.

De cumplirse los pronósticos que dan como favoritos a los republicanos, las políticas migratorias serían de las más afectadas. Algunos analistas creen que se implementarían acciones mucho más agresivas que las de Joe Biden, y peor aún si Donald Trump asoma sus narices para buscar la candidatura presidencial en el 2024. Lo mismo ocurre en las elecciones para gobernadores, ya que en cinco estados que tienen importante relación comercial con México se elegirá mandatario: Texas, California, Michigan, Illinois y Arizona. El que más llama la atención es Texas, ya que su actual gobernador Greg Abbott ha ganado notoriedad en los últimos meses por enviar camiones llenos de migrantes indocumentados a ciudades como New York o Washington. Las acciones de Abbott han sido imitadas por otros estados como Arizona y Florida ante su descontento por la inoperancia de la administración de Biden para resolver el tema migratorio.

En este sentido, los latinos juegan un papel muy importante, ya que su presencia viene poderosamente en aumento en las distintas votaciones. Cada contienda electoral es una luz verde en su camino rumbo a cumplir su sueño de ser parte trascendental de la democracia estadounidense. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2020, tuvieron la oportunidad de votar 32 millones de latinos. Se estima que para este año sean 34.5 millones de hispanos los elegibles para votar, convirtiendo a los latinos en el grupo racial y étnico que más ha crecido desde el 2018. Ahora bien, hay analistas como Enrique Acevedo de The Washington Post que asegura que el voto latino “no es un gigante dormido, porque, aunque somos muchos los que vivimos en Estados Unidos, votamos poco”. (Acevedo resalta que en las últimas elecciones presidenciales del 2020 sólo votaron el 50% de los latinos, cifra inferior a la participación nacional que fue del 66%.)

En contraparte, muchos líderes migrantes esperan con ansias las próximas elecciones intermedias. Sienten que cada vez está más cerca el día en que algún hijo suyo o de aquellos paisanos con los que cruzaron juntos el Río Bravo o el desierto de Arizona ocupe un lugar de honor en la democracia estadounidense. Y no están equivocados, recordemos que apenas el 21 de junio de este 2022 Mayra Flores se convirtió en la primera mujer nacida en México en prestar juramento al Congreso de los Estados Unidos (aunque alguno se han decepcionado porque no ha prestado interés por los indocumentados). Además, la Asociación Nacional de Funcionarios Demócratas Latinos, NALEO, estima que son más de seis mil los latinos que ocupan cargos electos en toda la Unión Americana.

Alguien comentó que en la Casa Blanca, con motivo de la celebración del Día de Muertos, se está honrando con una ofrenda a latinos que han muerto sirviendo a la nación americana. Muchos lo celebran pero otros más exigen que la distinción se haga en vida. En la ofrenda se observan flores de cempasúchil, comida tradicional de nuestra tierra y veladoras encendidas, haciendo palpable la influencia latina en la propia “catedral” del poderío gringo. Seguramente esas veladoras también las encendieron en los hogares de esos paisanos nuestros que un día partieron para conquistar el sueño americano y que hoy, con el ejemplo de lucha que dieron en vida, motivan a su descendencia para cambiar pronto la historia de Estados Unidos y de México. Mientras tanto, el 8 de noviembre podría hacerse sentir el voto latino y, como lo dije en un artículo anterior, ¡hoy es tiempo de creer!





Y tú, ¿qué opinas de las próximas elecciones?

