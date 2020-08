El secreto para mejorar la economía del país

Se habla sin cesar de los efectos de la pandemia, entre ellos el más evidente es el económico, los datos no mienten, la economía mundial se contrajo fuertemente, por ejemplo, Alemania ha tenido su peor caída económica desde que se tienen registros, Japón igual hablando de producción y México no es la excepción, está en una situación delicada. Y al menos en nuestro país, hace replantear los hábitos de consumo, no solo sobre qué comprar sino a quién.

El COVID-19 ha exigido sacar lo mejor de cada quién, nuestro eterno agradecimiento para todo el personal del sector salud que lo da todo desde hace meses, efectivamente son unos héroes sin capa… pero hay otros grandes protagonistas que no tienen el reconocimiento que merecen: emprendedores y freelancers (trabajadores independientes o autónomos). Ellos son quienes están sacando la economía a flote porque son una abrumadora mayoría.

No tuvieron home office, algunos quedaron desempleados debido a la pandemia, o tuvieron reducción de salario. Muchos de ellos deseaban el privilegio de descansar, pero cuando venden poco, se ven en aprietos para pagar sus facturas. Entonces, al contrario, mejoraron lo que ofrecen para estar a la vanguardia y darle al cliente lo que necesita. Son quienes (antes que muchos restaurantes) ofrecieron comida a domicilio, teniendo horarios muy amplios para saciar el hambre de algún despistado que a media noche busca una pizza recién hecha.

Los consumidores modificaron sus hábitos y el más importante es la cultura de la compra local, ¿por qué? Porque es tu vecin@, amig @, familiar o excompañer@ del trabajo quien lo vende, hay un rostro detrás del logotipo. Y a su vez, se volverá cliente de otro emprendedor local.

Al incrementar el consumo local genera beneficios:

Se fomenta el empleo de la zona: si un emprendedor tiene éxito pronto necesitará más trabajadores.

El dinero se diversifica, es decir, va a diferentes bolsillos. Por ejemplo, a una persona le compras macetas, a otra pasteles, a otra tratamientos capilares, etc. A diferencia de comprar todo en un mismo lugar, como en los supermercados.

Al ser producido en la zona, tiende a ser más económico porque disminuyen los costos de traslado (y de paso es menos contaminante).

Mientras más cultura emprendedora exista, más clientes podrás tener, imagina que eres diseñador o contador, entre más pequeñas empresas existan tendrás más clientes y lo mejor, crecer con ellos.





Por eso, difunde, apoya y consume local. Da likes y comparte, seguramente tienes muchos amigos emprendedores que tienen productos y servicios excelentes que merecen darse a conocer.





Por supuesto que tampoco es asunto de evitar a las grandes cadenas, ellas también generan empleo y beneficios al país, la sugerencia es diversificar los gastos del consumidor.



Recuerda: “Si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.”