EL PELIGRO DE LA POLÍTICA CORRECTA

El sentido común nos dice que deberíamos tener preferencia por la verdad, aunque la verdad a veces nos desafíe y nos duela, o nos represente asumir nuestras responsabilidades. Porque ¿a quién en su sano juicio le gustaría vivir en las mentiras de manera indefinida, o cuánto tiempo podríamos vivir bajo un mundo de mentiras? La realidad es que no podemos vivir mucho tiempo sin la verdad.

Durante décadas ha habido una tendencia trascendental que esta destruyendo nuestro mundo, porque nos esta llevando a cultivar una cultura de mentiras, y hoy en día ha tomado una fuerza feroz, esta es la ideología que se le conoce con el nombre de la “política correcta” y sus siglas son “PC”, que aún su nombre es engañoso, porque de correcta no tiene nada.

Esta ideología viene dominando a la mayoría de las naciones, de manera falsa, venenosa y penetrada de mentiras y suposiciones, y lo podemos notar por sus resultados, pues acaso ¿estamos con ella logrando un paraíso, estamos creando naciones más agradables en las cuales queremos vivir?, la respuesta es no porque el resultado es una locura cultural, ya que la “PC” esta condenando a cualquier forma de lenguaje y conducta caracterizada como intolerante, pero sólo desde la definición de intolerante impuesta por los grupos empoderados y dominantes de nuestra sociedad actual.

La definición que el Diccionario Cambridge y el Dictionary.com nos dan de la “PC” es: Como la desaprobación evitando el lenguaje o comportamiento que cualquier grupo en particular de personas pueden sentir es desagradable u ofensivo. Marcado por, o que se adhiere a una ortodoxia normalmente progresiva en temas que involucran especialmente etnia, género, orientación sexual, o la ecología.

Ahora para comprenderlo mejor, mencionemos un ejemplo, la expresión “madre naturaleza”, se utiliza a menudo para referirse a la naturaleza, pero para la “PC” la palabra “madre” es ofensiva porque se le da una clasificación femenina, y entonces para la “PC” ya no es aceptable y podrían irse duro contra ti por usarla. Otro ejemplo, si tú estás hablando con una persona que se ve y es biológicamente varón y te refieres a él en masculino, pero si él se siente mujer, entonces te metes en graves problemas debido a la “PC”, y ahora muchos profesores de escuelas están siendo reprendidos y en algunos casos hasta despedidos, multados, etiquetados y destruidos porque se rehúsan a cambiar los términos de género al referirse a personas que son biológicamente hombres o mujeres y usar con ellos los pronombres opuestos.

A estas alturas casi todo parece ser intolerante, ofensivo y políticamente incorrecto. Antes de ésta ideología de la “PC” las personas por igual sabíamos y teníamos el privilegio y el derecho de poder estar en desacuerdo con otros y estaba bien sentir ese desacuerdo porque es parte de la libertad que tenemos en nuestras relaciones sociales, pero ese derecho y privilegio ahora ya esta censurado por la “PC”, la cual en realidad busca dejarnos mudos a quienes diferimos y no estamos de acuerdo con su ideología social.

El término de la “Política Correcta” apareció por primera vez en el vocabulario marxista-leninista después de la revolución rusa de 1917, es decir, nace de ideologías-gobiernos totalitarios, que pretenden lograr el control total de una nación y por ende de las masas. Información que tú puedes constatar por tu propia cuenta.

Ésta ideología de la “PC” ha venido destruyendo todo aquello que va contra su agenda socialista izquierdista, con un enfoque especial en las naciones occidentales que en su mayoría han tenido una base cristiana bíblica que les permitió experimentar en gran medida la libertad de expresión y religiosa, y que ahora muchas la han perdido o la están perdiendo gracias a la “PC”.

Por ejemplo, ahora muchos líderes de las diferentes denominaciones cristianas se encuentran amordazados por la “PC”, y no quieren tocar los temas que se pueden malinterpretar y ser clasificados de políticamente incorrectos, tales como la homosexualidad, el aborto, transgénero, etc., se han vuelto tabús para ellos en vez de enseñar lo que dicen las Escrituras para ministrarles a las personas atrapadas en éstos estilos de vida y puedan recibir la verdad, el perdón y la sanidad, como lo puede ser cualquier otro estilo de vida que atenta contra el bienestar integral de la persona.

Pero si leemos los evangelios ¿podríamos notar que Jesucristo fue políticamente correcto?, ¿podemos notar que Él se cuidó de no ofender a sus oyentes?, la respuesta es NO. A Jesucristo no le importó ser políticamente correcto, es más, estoy segura de que si Él viviera en éstos tiempos, ya lo habrían encarcelado o incluso vuelto a crucificar si eso fuera posible, pues sus mensajes y enseñanzas serían clasificados de intolerantes y ofensivos de acuerdo a la “PC”.

El amor por la verdad debe llevarnos a desenmascarar todo aquello que atenta contra la verdad, y la “PC” está muy lejos de defender la verdad, al contrario, ha demostrado proteger lo que es falso trayéndonos consecuencias muy serias al destruir la comunicación y las relaciones sociales que son pilares principales en una civilización.

La buena noticia es que hay personas que ya están despertando y descubriendo la mentira de la “PC” y están presentando el contraataque, pues la gente ya se está enterando de que la “PC” en realidad es un lobo disfrazado con piel de oveja. Y confío que cada vez seamos más los que despertemos a esta realidad y reconozcamos que la “PC” jamás será el camino hacia la verdadera libertad y prosperidad de las naciones.

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.