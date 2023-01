El legado cultural de Juan Vicente Gómez Hernández

Alcumplir 15 años, Juan Vicente Gómez Hernández jugaba con las palabras en busca de la rima. De esta manera, en forma autodidacta, inició como poeta. Poco después, al conocer al escritor y poeta Edgar Cardoza Bravo, mismo que le regaló el libro titulado “El cielo en el abismo”, le agradó tanto que formalmente empezó como poeta. El quinto cuarteto de su poema “En mi cautiverio” dice así: “Mírame ahora, en este cautiverio así Dios lo dispuso como nueva morada inerte mi cuerpo en el cementerio/desprendiéndose de él mi alma enamorada”.

En Silao de la Victoria fue muy conocido Juan Vicente Gómez Hernández porque integró un grupo de música que tocaba en los principales templos de esa ciudad. Su interés por la música y la poesía eran notorios y su carisma y su respeto con todos lo hicieron inconfundible.

Como miembro de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato “José Luis Calderón Vela” amenizaba las reuniones en diferentes municipios de nuestro estado y su disciplina e inspiración fueron ampliamente reconocidas. En la antología de escritores guanajuatenses aparecen varios poemas de su autoría, me permito transcribir para deleite de mis lectores el poema “Elegía”.

“Cuán grato fue la ilusión de un hermoso resplandor de aurora fuerza es que sufra mi pasión de tu juventud y risa embriagadora. Mi llanto que lentamente germina, mi rostro rodeado de lágrimas caídas, quedan mis fuerzas raídas por ese amor que termina. Ya no escucho mis lánguidos latidos, voy cruzando un camino de penoso acceso, no escucho tu voz con embeleso, ni el susurro por mis labios emitido. ¡Ahí!, infausta soledad, ya ceden turbados mis sentidos cubriendo con mortaja mis años sombríos, sin ocultar mi nefasta necedad. ¡Ahí!, trágica historia, efluvio de añoranza, sintiendo cómo llega a mi memoria como un todo, un cúmulo de esperanza. ¡Oh! ...Señor Jesús, tú que llevaste a cuestas el pesado madero, mermadas están mis fuerzas que ayudarte ya no puedo”.

Ahora, el poema romántico “Ya lo sé”. “Siempre lo he sabido que nada sientes por mí sólo compasión te inspiro sabiendo cuán es mi amor por ti. Me pides te borre de mi mente culpa no tienes de este sentimiento ¿acaso no quieres ver mi cuerpo inerte? arrancándolo de tajo el fuerte viento. Cómo decirle a mi necio corazón que tú de nada tienes culpa arrebátalo pues, lánzalo a la oscura gruta si aferrado está a tan falsa ilusión. Si yo soy el culpable por fijarme en la dulzura de tus ojos, y en la línea sensual de tus labios rojos por qué un ósculo me das y luego engañas a mi ser endeble si el culpable soy yo, ¿dónde está el error? ¿por qué me dejas esparcir tu cabello sobre la espalda? Y frente a mí dejas caer tu rojizo “sayo” o falda, temblando tu cuerpo con deseo abrazador. Dejas tu cuerpo desnudo con mi mano ludir, sensual y erótica ahora tumbada en mi lecho, me aprisiona sobre tu pecho sin dejar de gemir, si yo soy el culpable, ¿por qué tenías que fingir?”

