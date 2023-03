El INE y la tentación del poder

Después de las propuestas absurdas de Morena, seguimos con la discusión del Plan B de la Reforma Constitucional Electoral; una vez más el partido en el poder nos confirmó la poca capacidad que tiene, ahora en el ámbito legislativo.

Hablemos hoy de la Cláusula de la Vida Eterna, que permitiría la repartición de votos entre partidos en coalición, olvidaron que el voto de la ciudadanía es libre, personal e intransferible. Nosotros, desde la oposición, señalamos desde un principio que todo este plan era inconstitucional y estaba repleto de arbitrariedades en muchos aspectos.

No fue hasta que el presidente señaló en una mañanera: “no es posible que un partido, por el simple hecho de firmar una alianza, una coalición, ya tenga asegurado un número determinado de votos”, que decidieron dar marcha atrás. Es evidente que esto va en contra de la voluntad ciudadana, que es quien realmente decide qué partido merece su voto. La Cláusula de la Vida Eterna sólo sirve para dar vida a partidos “franquicia” y hacer negociaciones políticas, que nada le abonan al país.

Ahora, en un cambio de opinión injustificado, López Obrador ha modificado la reforma a su antojo y ha exigido que se apruebe así, sobre todo con el argumento de un supuesto ahorro de tres mil 500 millones de pesos. Es cierto que puede haber excesos en el INE, pero no podemos olvidar que esta institución es perfectible y que ha sido construida por mexicanos de todos los partidos políticos, de la izquierda y de la derecha. En aquel fraude de 1988, mexicanos ejemplares, como Heberto Castillo, Manuel Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas visualizaron la necesidad de tener una institución sólida que garantizara la democracia en nuestro país. El Presidente, al querer desmantelar el INE, parece querer destruir la escalera con la que llegó al segundo piso.

Porque si no se hubiera creado el entonces IFE, muy probablemente el PRI estaría gobernando y Andrés Manuel López Obrador no sería Presidente de la República. Esos son los peligros de tener al Gobierno Federal a cargo de las elecciones, porque difícilmente sabrán ceder posiciones. Y si ya se aprobaron leyes secundarias que contravienen a la Constitución, seguiremos presentando recursos para que la Suprema Corte analice si son correctas o no.

Insisto, el debate en el Senado se enfoca en los tres mil 500 millones de pesos que cuesta el INE, pero no se habla de los 12 mil millones de pesos que se están perdiendo en Segalmex en esta administración. No hay respuesta y nadie sabe dónde quedaron. Es importante poner las cosas en perspectiva y no perder de vista la importancia de una Institución que garantiza la democracia en nuestro país.

La tentación del poder es fuerte y puede llevar a tomar decisiones equivocadas que nos traerán consecuencias jurídicas y políticas. Debemos recordar que el poder es temporal y que lo importante es construir instituciones sólidas que garanticen la democracia y el bienestar de los ciudadanos. El INE es una de esas instituciones y debemos defenderla.

Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.





Senador de la República

@ErandiBermudez