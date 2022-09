El “Gran Bajío”, el sueño empresarial que contagió a sus gobiernos

En mi último viaje a Estados Unidos, algunos amigos y familiares mexico-americanos sabedores de mi sangre guanajuatense, me preguntaron: What is the Gran Bajío? Intentaré responder esta duda en los siguientes párrafos, reconociendo el espíritu visionario de aquellos empresarios que se unieron para cambiar el futuro económico de su región (y del país), así como el acompañamiento de los gobiernos estatales involucrados que han sabido aliarse a este movimiento para abrir nuevas brechas, más allá de nuestras fronteras.





Hace treinta años no existía lo que ahora llaman el “Gran Bajío”. Se sabía del enorme potencial de esta región al estar ubicada estratégicamente en el corazón comercial, cultural e ideológico de México, pero no se había confabulado una estrategia tal que potenciara en conjunto a las entidades que la conforman: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Zacateas. No obstante, las últimas tres décadas han sido fundamentales para dar vida al espíritu emprendedor que la caracteriza en la actualidad. Hoy, el “Gran Bajío” es la zona de mayor crecimiento económico en México, única en América Latina y una de las regiones más competitivas a nivel global, en la que existen, sólo por darles un dato de su magnitud, más de 4 mil 400 empresas internacionales. (Puedes ver la trascendencia de esta región en el video: https://youtu.be/hGl8SWqbk6o)





El “Gran Bajío” es ejemplo de una visión integradora que busca como premisa un bien común para quienes la conforman y, de la cual, México se ha beneficiado considerablemente al ser un imán para la inversión extranjera. En este sentido, quienes vinieron a revolucionar el andamiaje comercial en esta zona fueron los empresarios que se conjuntaron en comunidad para impulsar a esta región con una visión clara: sumar talentos, fortalezas y oportunidades para marcar una clara diferencia a nivel nacional e internacional. Ahora bien, los gobiernos estatales son parte fundamental de esta gran iniciativa privada, porque, al sumarse, acompañan y facilitan la generación de proyectos, la atracción de inversiones, la creación de sociedades estratégicas a nivel global y promueven la entrada a nuevos mercados.





Ante este dinamismo económico inusitado, al menos en nuestro país, algunos especialistas se preguntan: ¿cuál ha sido su secreto? Los economistas “románticos” y de la vieja escuela dirán que el éxito de este movimiento es equiparable al tamaño de su apertura. Al menos, eso creemos en Guanajuato que tenemos la sana costumbre de mantener las puertas abiertas de par en par, porque sabemos que así permitimos entrar y salir la “buena fortuna” con la plena libertad de sentirse como en casa. Quizás por eso, como escribí en este espacio hace dos semanas, el primer Camino Real de América Latina llamado Tierra Adentro atraviesa precisamente por el corazón del “Gran Bajío” y fue la ruta de las primeras relaciones del “Nuevo Mundo” con el exterior.





¿Y qué ha pasado con Guanajuato? En las últimas tres décadas hemos experimentado un crecimiento económico y demográfico sin precedentes. En gran medida, se debe al Plan Guanajuato Siglo XXI, el cual se concertó entre las autoridades estatales, la sociedad civil y la academia. Ello explica la gran atracción de inversionistas que han llegado a nuestra entidad. (La Inversión Extranjera Directa ha pasado de 2 mil 700 millones de dólares en la década de los 90´s a captar más de 16 mil millones en el lapso de 2011 a 2021). Esta filosofía es la que se ha impulsado en Guanajuato desde hace tres décadas y la que nuestro actual Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha consolidado. Tan sólo en su reciente gira por Estados Unidos, logró que empresas globales como Donaldson Filtration Solutions (líder mundial en la fabricación de filtros industriales) anunciara la inversión de 1 mil 500 millones de pesos (MDP), y que Nestlé Purina revelara la ampliación de sus líneas de producción en Silao con una inversión de 2 mil MDP.





Es sabido que lo que permites entrar a casa es, en gran medida, la fuente de tus futuras bendiciones. Apenas la semana pasada, festejamos en un maravilloso evento los veinticinco años de relaciones entre Japón y Guanajuato. En él, se habló de cómo estos lazos de cooperación han evolucionado con el tiempo: en el 2011 había 14 empresas niponas en el estado y en la actualidad hay casi 300 en operación. ¿Y cuál ha sido nuestro secreto? La humildad para abrirnos al mundo. Esta es la llave que nos ha permitido ser el hogar de más de 42 mil personas extranjeras de 20 comunidades internacionales que ahora, además de hacer negocios con nosotros, viven entre callejones coloridos, calles empedradas y plazuelas con fuentes, escuchando el campaneo dominical de las doce del día llamando a misa. Son “más guanajuatenses” que hoy contribuyen a que Guanajuato siga siendo pieza clave del “Gran Bajío” y la grandeza de México.





Y tú, ¿qué opinas del “Gran Bajío”?

