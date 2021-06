EL GENIO DEL AMOR

“El maestro Armando Manzanero es una voz de amor para todos los días, para todas las edades, para todos los gustos y para todos los tiempos”.

Odette Méndez Paz, Presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana y Directora de Pandero Cultural tuvo la brillante idea de realizar la Antología “Contigo Aprendí: Homenaje a Armando Manzanero Caché” con motivo de su fallecimiento, por Covid-19, ocurrido en diciembre próximo pasado.

Para tal efecto invitó a colaborar a los siguientes poetas y escritores: Bernabé Alatorre Ríos, Carlos Burciaga López, Carmen Esquivel Martínez, Emma Leticia Holguín González, Esperanza Quijada Mendoza, Ezequiel Soto Martínez, Irma Hernández Zamora, Israel Mendoza Vázquez, José Bastide, Josefina Toledo Barrón, Judith Alcántara, Marcelino Hernández Martínez, María Ana González Hernández, María del Carmen Rodríguez Novelo, María Guadalupe Rojas Garay, Marytte Morelli, Odette Méndez Paz, Roberto Sanabria, Rosa Isela González Sánchez y Verónica Uribe García.

Armando Manzanero escribió más de 600 canciones, entonces ¿por qué se eligió “Contigo aprendí” para que la Antología llevara ese título? Dice la poeta Odette Méndez Paz en el prólogo: “Para quienes somos amantes de la poesía, podremos decir que no existe ser humano que se resista a su encanto, simplemente porque la vida es una bella poesía, hemos de sucumbir ante lo expresado por el gran compositor mexicano: “Coincide que cuando conocí a mi mujer, -dijo Manzanero- sin haber tratado con ella me dice que su canción favorita es “Contigo aprendí”, entonces yo lo tomo como un himno y un parteaguas de esa vida tan hermosa, tan bella y tan importante que Dios me ha dado para vivir”.

Reiterado esto último en esta obra porque simboliza una inobjetable realidad ante la cual no existe ser humano que pueda negar haber bajado la guardia, haber sucumbido, haberse perdido en los caminos del amor por quien se ama: ¡Nadie ha escapado! De los 20 poetas y escritores enunciado en supra líneas, por imposibilidad de hablar de cada uno, me permito seleccionar un fragmento de un poema titulado Despedida de la poeta tapatía Verónica Uribe María, misma que comenzó a escribir desde los 11 años de edad.

Es directora editorial del Magazine La Escuela de Jalisco. Ha publicado en varias revistas y en 9 antologías internacionales y nacionales, dice así: “Acariciar los corazones ha sido su gran misión/ tener amigos, ayudar al mundo, recrear la esperanza, / personificar la humildad, / ser ejemplo de responsable paternidad./ Y aunque todos lamentemos su partida,/ deja al mundo gran legado,/ finas composiciones de sutil y erótico lenguaje,/ exquisita frescura y enorme dulzura,/ romance puro y sensualidad ardiente/ escondido entre líneas vivirá por siempre/ el maestro de maestros, Don Armando Manzanero,/ icónico compositor sin igual/ que cualquier otro país distinto al suyo quisiera reclamar,/ pero no solo era mexicano, él era ciudadano del mundo”.

La Antología “Contigo Aprendí” publicada por Editorial Pandero Cultural fue compilada por la poeta Odette Méndez Paz. ¡Felicidades!