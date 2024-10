El Espectador / Pérez Simón dice que México pasó por un bache peligroso

“Pasamos por un bache muy peligroso y lo que viene no puede ser más riesgoso de lo que fue”, responde cuando le preguntan por la situación de México el empresario mexicano de origen asturiano Juan Antonio Pérez Simón. “No la veo mal”, le dice a María de la Peña Fernández Nespral, de XLSemanal.

La entrevistadora recuerda que Pérez Simón nació en Turanzas, en Llanes, su padre emigró a Cuba y luego a México. Comenzó a criarse mexicano a los seis años y hoy es reconocido por ser gran amigo del dinero y de Carlos Slim. “Estoy dejando a México, el país que me acogió, en el que me hice, y será España el que vea la luz de mi colección. Pero siempre dije que no iba a hacer un museo en México. Si mi hija quisiese hacer un centro de arte como en Madrid, allí residen grandes obras, sería interesante, pues algunas piezas son patrimonio nacional de México”.

Ojalá no lo lean los intrigantes de Palacio Nacional, no vaya a ser que se les antoje revisar su colección y su relación con España. Aunque todo indica que ya está lejos de sus mañaneras.

Millonarios molestos





Los hermanos Elías, Isaac y Abraham Cababie han generado una inusual alianza entre sectores que normalmente se encuentran en extremos opuestos: ricos y pobres, y políticos de Morena y el PAN. Su megaproyecto inmobiliario en Palmas 915, que incluye la construcción de un edificio de 28 niveles, ha provocado indignación tanto entre los vecinos de Lomas de Chapultepec, como en los residentes de la colonia Reforma Social. La comunidad, usualmente dividida por intereses de clase, ahora se une en una protesta común contra lo que consideran una amenaza al desarrollo urbano y la calidad de vida en la zona.

Como le informamos en este espacio, la magnitud del proyecto de los Cababie, que prevé albergar a cinco mil personas y modificar significativamente el flujo vial de avenidas clave como Reforma y Palmas, ha puesto en pie de lucha a los habitantes de Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nos comentan que personajes prominentes como Alejandro Baillères y Germán Larrea, junto con familias de renombre como los Sordo Madaleno y los Vargas Guajardo, han expresado su rechazo al proyecto. Este descontento se ha extendido a los residentes de la colonia Reforma Social, dirigida por Araceli Solorio y Gustavo Sánchez, quienes también se suman a la oposición.

Te roban con multas





Varias páginas de internet del Gobierno de la Ciudad de México han registrado fallas que, incluso, han provocado afectaciones al pago de multas o complicaciones para agendar citas. El problema es, además, que hay también sitios oficiales que están siendo replicados para hacer fraudes, como el caso de la Secretaría de Movilidad, en el que varios capitalinos fueron robados luego de que les llegara un correo o mensaje de texto con un link para supuestamente pagar las infracciones viales.

Jalisco da miedo





El fin de semana fue altamente violento en Jalisco, todavía de Enrique Alfaro, pues tan sólo el domingo fueron hallados los cadáveres de cinco hombres en un tramo carretero del municipio de Ojuelos. En aquella entidad predomina como grupo criminal el Cártel Jalisco Nueva Generación, mismo que tiene presencia en la totalidad de los municipios ya sea mediante su estructura o a través de células aliadas; asimismo, operan el Cártel de Sinaloa, el Nueva Plaza, Los Cuinis, Los Herederos, por mencionar algunos.

ISSSTE León, en la mira





El recién nombrado secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, está siendo observado por presuntamente haber otorgado contratos a empresas relacionadas con empleados del Hospital Regional del ISSSTE León, cuando ejercía como director. Que las denuncias han llegado a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, que indagarán si se favoreció de estos convenios, involucrando a compañías como Grupo Guanajuato de Comercio y Mantenimiento, Comercializadora de Seguridad Privada con Responsabilidad Social y LIMPSE SA de CV. Si se confirma, podrían derivarse sanciones.