El comité está aquí

Conocí a Bibiana Mendoza a raíz de una entrevista que realicé para el número 17 de Argonauta que se encuentra actualmente en circulación. Su hermano, Manuel, desapareció el 8 de enero de 2018, en Irapuato. En su búsqueda, Bibiana experimentó la negligencia de las autoridades estatales y el trato infamante brindado a quienes exigen a los ministerios públicos que hagan su trabajo. A partir de entonces, y ante la nula reacción de quienes debían investigar los hechos, se unió a grupos de familiares buscadores que, como en la mayor parte del país, son liderados por mujeres.

Creado en el año 2011, el Comité para la desaparición forzada de las Naciones Unidas (CED) supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas suscrita por México. Desde 2013, el CED había intentado hacer una visita oficial a México pero siempre había recibido negativas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, experto en ningunear una cifra en constante crecimiento, que ha llegado a más de 85.000 personas desaparecidas desde el año 2006. Esto equivale a cuatro veces más la cifra de desaparecidos durante la dictadura argentina. Para ponderar la gravedad de nuestro caso en el contexto mundial, de un total de 1.031 acciones urgentes emitidas por el comité desde su creación, 424 han sido dirigidas a México.

La visita del CED no sólo es histórica, es el primer país visitado desde su fundación, tendrá una cobertura sin precedentes; el equipo de expertos visitará 12 estados (Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, entre ellos), y se reunirá directamente con colectivos de víctimas, como Hasta encontrarte, grupo local liderado por Bibiana. En Irapuato, la cifra oficial de desaparecidos se acerca a las 300 personas, aunque se teme que la cifra negra sea mucho mayor. Ella comenta que en meses recientes: hemos visto muchos casos de niñas o adolescentes que se las están llevando sin que deban absolutamente nada.

La presencia del comité es un espaldarazo a quienes no han cejado exigir justicia y reconocimiento de las atrocidades que siguen sucediendo en nuestra región. A quienes con sus reclamos pacíficos han obligado a las diversas instancias del gobierno estatal a aceptar la existencia de fosas clandestinas y crear instituciones para enfrentar la situación. A quienes siguen reclamando por la negligencia de esas nuevas instituciones y su negativa a cambiar de mentalidad. Comentaba Bibiana en la entrevista: Sólo a través de las marchas y plantones logramos que se dictara la ley, pero la mentalidad no cambia. La fiscalía sigue siendo la misma. Creen que hablarme bonito es lo que yo quiero. Quieren engañar de otra manera. Ahora que lo hicimos público y palpable, finjo que te atiendo. Pero reviso la carpeta de mi hermano, y apenas hay cosas que debieron hacer desde un principio, está llena de oficios inútiles entre autoridades, que no llevan a ninguna parte, y lo presumen como investigación.

La crisis forense y de instituciones que no brindan resultados, a pesar de sus costosos medios y certificaciones internacionales parece ser también una constante nacional. Aunque es innegable que la recepción en el ámbito federal es completamente diferente a lo vivido en el sexenio pasado, pues el año pasado éste reconoció la competencia del CED para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.

La visita brinda un rayo de esperanza para enfrentar la crisis humanitaria que vive México. Estoy seguro que su informe, planeado para marzo o abril del año entrante levantará ámpulas en muchas instancias de gobiernos estatales y municipales, pero será un paso más hacia una verdad negada de forma sistemática por demasiados años. Espero que en algún momento estos gobiernos lleguen a estar a la altura de los colectivos de búsqueda, sólo así podremos abatir la impunidad que carcome a este país.





Nota final: la entrevista completa puede leerse en: https://issuu.com/fomentoculturalirapuato





