Día del Maestro 2023, sí hay algo que celebrar

El bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, fundador de las escuelas telesecundarias de México, escribió: “ser maestro es ser llama, consumirse y dar luz. Ser maestro es aprender una dulce canción de esperanza para que otros labios la repitan”.

La raíz y razón de los maestros se encuentra en la neblina de los tiempos idos. Todas las culturas, desde las más antiguas hasta las recientes, han reconocido la trascendencia de la labor docente. Por eso han dedicado un día para festejarlos (el 15 de mayo, como en México, o el cinco de octubre Día Mundial del Docente) e incluso dar a conocer sus nombres a la sociedad como ejemplos de superación y vida.

Tal es el caso del maestro Nicolás Hernández Martínez, indígena Chol. Nació un día de muertos de 1956, en Masojá, Tila, Chiapas. Sus padres no hablaban español. Por “enfermedades” -por no decir de hambre- tres de sus hermanos menores fallecieron, siendo niños. Nicolás es profesor bilingüe con más de 30 años de servicio. Enseñó en las aulas las primeras letras y los números, en las plazas y en las calles el significado de las palabras orgullo, dignidad y esfuerzo. A los 18 años tuvo un accidente. Sufrió una descarga eléctrica y cayó fulminado, casi muerto. Tardó seis meses en despertar: sus piernas y brazos habían desaparecido, sus sueños también. No fue fácil, pero fue aprendiendo a usar aparatos ortopédicos. Volver a caminar fue difícil y doloroso, fueron largos días de dolor, insomnio y sangre. Estudió preparatoria por las tardes, después estudió licenciatura en leyes por la Universidad Autónoma de Chiapas, y finalmente terminó una maestría en Ciencias Penales. Nicolás asegura: “he disfrutado la vida con todo y sus amarguras”. “Soy maestro porque me gusta enseñar a los niños. Soy indígena, igual que ellos, y sé la importancia del estudio para poder ser alguien en la vida, sin educación no se puede seguir adelante”. “Uno puede perderlo todo e incluso los brazos y las piernas, como yo, pero jamás la esperanza”.

El profe Nico, como le llaman sus alumnos, sigue esperando apoyos: aparatos ortopédicos modernos, trabajo público con su perfil profesional y el patrocinio para pagar la deuda que tiene con la Universidad Manuel José de Rojas, donde realizó su maestría en Ciencias Penales. Para entender la fuerza que lo mueve, dice: “En algunos momentos he llegado a pensar que ya no puedo más y ya no tengo esperanza, incluso he querido morir, que ya no quiero sufrir, pero en la vida todos tenemos que luchar. Además, no estoy ni me siento incompleto”.

Como el profe Nico hay muchos otros casos similares, los compañeros de educación especial lo saben y los han atendido e impulsado. En este 15 de mayo felicitamos a las maestras y maestros de todos los niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. De igual manera al destacado licenciado J. Jesús Quintana Martínez y al personal docente de todas las instituciones educativas que acertadamente dirige.





