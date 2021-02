Día del amor y la amistad, ¿entendemos estos conceptos?

En una fecha donde las personas dedican tiempo para celebrar el día del amor y la amistad. Cuando a nuestro país se le llega a considerar un país amistoso, ¿en realidad, el amor y la amistad, serán características de nuestra cultura, estaremos teniendo una buena comprensión al respecto?

Echemos un vistazo rápido, ¿cómo comienza la relación conyugal?, con amistad, y frecuentemente, después de casados, ¿qué es lo primero que se pierde?... qué ironía. En la actualidad hay mucha soledad en las personas, tristeza, sufrimiento, no saben a quién recurrir que puedan confiarle esa parte más íntima del ser interno, con quién puedan realmente abrirse sin que se vaya a usar ese conocimiento para destruirlas, y vemos aumentos significativos de suicidios y de depresión. Esto nos habla en sí, de los tiempos difíciles que se viven en las relaciones humanas.

Por eso, hablar de amistad no es cualquier cosa, no es algo frágil ni superficial, la amistad y el amor van de la mano.

Hay quienes relacionan la amistad cuando se conoce a alguien y dicen “mira, te presento a un amigo”, cuando en realidad lo acabas de conocer, o la relacionan por el afecto que se siente hacia alguien, y ¿cuántas veces se pierde ese afecto bajo ciertas circunstancias o desacuerdos entre personas?.

La amistad es muchísimo más que eso, tiene muchas exigencias. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido, ya que el infortunio pone a prueba la sinceridad de la amistad, tal parece que entre más se tienen ciertos puestos sociales y económicos, los amigos llegan, pero al perderse estos puestos, se pierden también los amigos.

Debemos entender que la amistad tiene un carácter moral, y tener amigos es sólo la mitad de la relación, ser amigo es la otra parte y a menudo la más importante para nuestro desarrollo, ya que la mayoría de nosotros o nos volvemos como los amigos o ellos se vuelven como nosotros, podrá haber la excepción a la regla, pero los conceptos correctos o incorrectos de la vida se refuerzan con las amistades.

Se pone el énfasis en esperar tener buenos amigos pero no se cultiva el serlo.

Las amistades surgen por intereses y metas comunes, por eso debo ver qué tipo de intereses tengo, qué intereses tienen las personas, qué me motiva y motiva a otros para entablar una amistad, si los intereses y metas son sanas, los resultados serán que ambos se vienen a fortalecer, se edifican.

La amistad exige franqueza, no sólo te elogia con sinceridad sin esperar sacar ventaja de ello, sino que también pone el dedo en la llaga de lo que no quieres que sea expuesto con la motivación de que corrijas y seas mejor persona.

La amistad exige lealtad, que es la asistencia y el apoyo, no abraza egoísmo para dar al otro lo que le corresponde, y se regocija en la prosperidad auténtica del amigo.

Aún los enemigos podemos considerarlos amigos porque nos dan la oportunidad de dejarnos pulir en nuestro trato con ellos, y esto hace que en realidad nos hagan un bien y no un mal.

Las amistades que no lo son, también hay que saberlas detectar, una amistad que te induce al vicio o induces al vicio no es una buena amistad. Cuando no tenemos una perspectiva correcta de la vida estamos induciendo con nuestra amistad al vicio. Cuántas personas por el temor al rechazo mantienen relaciones dañinas que terminan siendo muy destructivas, por eso la amistad tiene que ir integrada con todas las demás virtudes.

Como puedes ver, hemos tocado puntos muy básicos de lo que es la verdadera amistad, por eso es una virtud. Bajo estas características ¿del 1 al 10, qué nivel consideras practicamos como país la virtud de la amistad? con seguridad, si fuera un nivel 10, nuestro México sería una maravilla de nación.

Determinémonos a desarrollar la verdadera amistad y las demás virtudes que nos darán la calidad de vida que anhelamos. Puedes ingresar al blog: metamorfosiscultural.wordpress.com para acceder a los artículos que sobre las virtudes están escritos.





Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.