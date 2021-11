DÍA DE MUERTOS 2021

En la conmemoración del Día de Muertos del presente año, decidí escribir en memoria del poeta José Luis Calderón Vela, porque fue mi alumno en la Escuela Secundaria Técnica número 5 y en la Escuela Normal Primaria Oficial de Irapuato, Guanajuato. A partir de entonces entablamos una cálida y larga amistad; quedó pendiente celebrar, con nuestras familias, Calderón y Soto, el 50 aniversario de la fundación del glorioso Instituto Pedro de Gante, en donde también fue docente. No fue posible por su partida inesperada. Nunca pensé que se iría primero que yo, tenía 65 años.

Esa noche escribí lo siguiente: “Cuando los poetas se van”. Cuando los poetas y escritores se van como después de generosa lluvia un arcoíris se dibuja en el cielo/ por donde ellos, suben y bajan.

Los que suben, cumplieron su misión, los que bajan, son promesas nuevas. Esperamos nos alegren en pandemia cruel las notas musicales de Chivis, Chuy, Zarazúa y Vicente, Cuando José Luis Calderón Vela se fue Dejó una Esthela de letras con dos Margaritas, con la Esperanza que se transformaran en libros, animadas tertulias y recitales.

Está en el escenario Josué Fernando Morales Con su revista Ecos en la mano, También el Cisne negro, Ever, Carmen y Arriaga,/ Andrea, Benjamín, Guille y María José. Vero Valadez con su bella sonrisa, anuncia Que las tertulias deben continuar./ Lo mismo dicen Galia, Indalecio y Juancarlos, José Herlindo, Rosario, Raúl y Daniela. Coadyuvarán sin duda, en las tertulias literarias/ Souza, Baudelio,/ Vázquez Nieto,/ Indalecio, Olmos, Enrico y Milagros, Antonio García, Félix Meza y otros mil./ Se fue el poeta José Luis Calderón/ Dejando su pluma y sus libros en Tarimoro,/ pero se llevó, en su gran corazón/ a la maestra Lupita, su amor, su tesoro.

Y… ¿qué escribieron sus compañeros tertulianos.? Josué Fernando Morales Gómez: “Fue tu proyecto”. Te prometo amigo/ que habremos de lograrlo/ continuaré en la senda que tú nos has trazado. No dudes ni un momento que seguiré a tu lado. / Que sea una apología/ de tu aspiración literaria nuestra revista Ecos y nuestra Antología de la Red Estatal de Tertulias Literarias/ Guanajuato. Ever Palero. “Barquito de papel”. Eres ya el barquito de papel/ que llega al mar/ y se desdobla, / Volviendo a ser la hoja en blanco/ que fuiste alguna vez/ que sube ya camino a las estrellas, / que la esperan en el fondo. Esthela Herrera.

“Legado”. Como niebla al amanecer/ cuando el cielo besa la tierra, como fuente de rocas derretida en manantial, como siembra de orégano que ofrece la sazón, como hoja en otoño que abona los campos, como enjambre de abejas que asegura la vida.

Vero Salazar. “Versos en el infinito”. Cabalgan las nubes en un cielo triste. Lo gris de la vida azota fuerte y el entendimiento no lo comprende, El poeta se fue, ya no habrá letras talladas ni declamadas con voz suave, las palabras lloran sin embargo, es una historia que fluye. Partió a buscar versos en el infinito, quería seguir escribiendo.

