“DESTAZEN AL INE”, ORDENÓ CARNICERO OBRADORISTA

El matancero Adán Augusto López, quien se ostenta como secretario de Gobernación y corcholata obradorista, ordenó a legisladores de Morena y paleros del Verde y PT “descuartizar al INE”. Y éstos, cómplices, cercenaron su presupuesto y reformaron leyes secundarias que ponen en peligro elecciones del 2024. Un INE mutilado podría colapsar.

En conferencia de prensa, el miércoles 25, el presidente del INE denunció la orden carnicera de avanzar en el Plan B obradorista, tras el fracaso de su reforma constitucional. Y dijo, ello puede provocar “por primera vez, en 25 años, que tengamos conflictos postelectorales y que la paz pública se ponga en riesgo, si las elecciones no cumplan su función principal en una democracia: que la disputa por el poder político se resuelva en paz y sin violencia”.

“Las elecciones sí se realizarán, el riesgo es que no se instalen todas las casillas por las condiciones en las que lo limitan”, expusieron consejeros del INE (incluidos los que nombró AMLO) y acordaron presentar controversias contra leyes anticonstitucionales, ante la Suprema Corte, que confían se resuelvan antes del dos de junio (90 días antes del inicio del proceso electoral). Los dirigentes de PAN, PRI y PRD presentaron por separado acciones de inconstitucionalidad.

AMLO replicó, en su mañanera del jueves, que las elecciones estarán en riesgo, “pero por culpa del INE” (disparate estúpido). Agregó que no confía en los Ministros de la Corte, resentido por la exhibida de su ministra con tesis pirata, por no obtener la presidencia su favorito y por otros retazos suyos despreciados en la Corte. Los consejeros electorales le habían exigido demostrar con pruebas algún fraude en tiempos del IFE-INE: “Sus acusaciones son graves, pero no serias. Que dé un ejemplo de una urna rellena en época del INE o de un acta falsificada”. El mentiroso no aportó prueba alguna.

Este primero de febrero inicia el período ordinario de sesiones del Congreso y los senadores revisarán la reforma obradorista a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La 4T intenta desaparecer mil 264 vocalías en juntas locales y distritales, entre otros machetazos, lo que colapsaría al INE. Estemos vigilantes.

Para defender el voto de todas y todos, y al INE, nuestro instrumento, organizaciones varias convocan a otra marcha y concentración de ciudadanos libres, para el domingo 26 de febrero. Esto irritó a AMLO y dijo: “Ya chole con que el INE no se toca”. Desprecia la pluralidad de la sociedad mexicana y sus instituciones. Es incapaz de dialogar, base de la democracia. Esta actitud simplista y de desprecio de nuestra rica pluralidad es antidemocrática.

Luego de firmar dirigencias de PAN, PRI y PRD coalición “Va por México”, para designación de candidatos, líderes de organizaciones en “Unid@s por México” recién dialogaron con presidente del PAN. Salieron preocupados por inseguridades e indisposición de éste a abrirse a la ciudadanía, con un método democrático que permita elegir al candidato presidencial más legítimo y competitivo. Sus actitudes no se correspondieron con declaraciones previas. Y vino Marko Cortés a Guanajuato a exhibir grosera intromisión en las decisiones que deben corresponder a la militancia guanajuatense. Era su cultura. No dejemos nuestra democracia tampoco en manos de cúpulas partidistas.

Hay quienes dicen que: “los carniceros de hoy, serán las reses de mañana”. Antecesores de ex-gobernadores de Tabasco, con vocación de tablajeros hay desde Tomás Garrido, asesino de fieles saliendo de misa en Coyoacán.

A los ciudadanos, lo que nos debe importar hoy es cuidar las instituciones (destruidas, debilitadas o controladas como nunca) y nuestras libertades. Defender nuestro voto, que es expresión de nuestra capacidad de deliberar, de decidir y construir el futuro compartido. Seamos pueblo, no masa. Ni reses ni borregos resignados y sacrificables. Sí ciudadanos con dignidad: levantados y marchando. ¡Hagamos músculo ciudadano! Nos vemos el 26 de febrero.

Analista político. Extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

