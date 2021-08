Democracia, pluralismo y educación ciudadana

“Mientras los ciudadanos tengan valores democráticos, la democracia está protegida”.

Por más que lo intereses generales, interpretados por las huestes sociales, sean interrogantes del porvenir democrático, no atañen a ciertas cuestiones doctrinarias las cuales conducen a más democracia, posiblemente la intervención de las libertades civiles que producen los efectos sean exageradas, y una democracia exagerada pone en riesgo sus reglas, como se pensaba en la Italia de Bobbio, pero por otro lado, puede consolidarse y espero no equivocarme, el pluralismo en la democracia o la democracia en el pluralismo pero ¿hasta cuándo es suficiente el pluralismo en los regímenes democráticos? Aunque también, como Sartori (uno de mis contemporáneos predilectos), contempla al multiculturalismo como una ampliación a más democracia.

La representatividad de quienes tomas las decisiones y el cómo deben tomarlas, derivan a ciertas tensiones que ponen a prueba a los modernos (pero también causaban temores en los clásicos del siglo XVIII), la ignorancia de las masas, los padres fundadores, siendo más específico, a Hamilton, expresaba su habitual consternación sobre ese detalle, que no lograba deslumbrar la puerta por el humo, debido a la idea de que el pueblo no sabe y la demagogia tomaría precipitadamente de los hombros al autoritarismo con aires de democracia, nada más alejado del ideal. La historia no se repite, pero rima. Pero también, desconfiar de las libertades del ciudadano es un alud antidemocrático, que postulan a la tecnocracia o bien a la tiranía de las mayorías (políticamente hablando), resaltando que el concepto de tirano no es perfectible en la democracia moderna, como también lo explica Ben Dupré en su obre titulada 50 cosas que hay que saber sobre política, un compilado de expresiones políticas, desde sus inicios hasta nuestros días, un libro interesante si están comenzando en la inducción de la politiquería.

Cualquier tendencia, que pretenda orientar el desarrollo democrático debe implicar forzosamente más democracia, no podría fortalecerse de otra manera, pero también debe observarse esas tendencias o ideologías que infunden el ideal de las libertades, como el mecanismo constitucional donde se protege y controla que la cosa pública sea del pueblo y no otra cosa, tal cual la demagogia o el populismo que pueden provocar el derrumbe democrático.

¿Qué pasaría sin Van Papen no hubiese postulado a Hitler en 1933? Posiblemente los cruentos sucesos de la Segunda Guerra Mundial no estarían en los libros de historia, pero también la ola democratizadora que surgió de la posguerra no sería posible y la democracia moderna como lo conocemos hoy no sería la misma. Aunque las constituciones prevean la defensa a la democracia (ya sean con los partidos políticos), nunca son suficientes, como el temor de Hamilton, Jefferson o Madison que crearon filtros “electorales” para evitar que ese tipo de extremistas o radicales lleguen al poder, pero ¿qué hay del ciudadano? ¿deberían existir condiciones “educativas” para valorizar al ciudadano en democracia? ¿la participación del ciudadano es consiente políticamente, es decir desde abajo o encierra movilización desde arriba? Claro que las vías para mantener al poder dentro del Estado de derecho, implica la educación del ciudadano, pues no debe de prevalecer aún las distinciones entre súbditos y ciudadanos, realizadas por Montesquieu (a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII), aunque los gobiernos sigan prefiriendo a los primeros. Si se quiere cambiar la situación de cualquier país democrático, debe cambiarse al ciudadano, se escuche incorrectamente político o no, es un tema cultural y de educación.

Ahora desde otra perspectiva ¿Cómo sería la historia de Venezuela si Caldera no le diera su apoyo a Chávez en 1998? O recientemente, Donald Trump en Estados Unidos, llegando al a Casa Blanca en 2016 o Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, a pesar de sus conductas populistas, radicales y demagogas ¿Cómo podemos saber si una figura (de cualquier índole que se involucre en política) es extremista o antidemocrática? Recientemente, leí el libro Cómo mueren las democracias, de dos académicos americanos: Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (muy recomendable si quieres conocer acontecimientos históricos y prácticos de la democracia en tiempos modernos), los cuales proponen una forma de identificar patrones de líderes autocráticos en cuatro puntos: a) el rechazo de las reglas del juego democrático; b) la negación de la legitimidad de los adversarios políticos; c) fomento a la violencia; y d) predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Ya conocemos que Trump y AMLO cumplen según los autores, con todas las medidas para identificar autoritarios, pero también dan por un hecho que el ciudadano no es el indicado para mantener al margen a políticos autoritarios, más bien parece que la responsabilidad recae en los guardianes de la democracia, los partidos políticos ¿entonces el único papel fundamental del ciudadano es elegir a sus representantes?.

Sartori, previene que el ciudadano debe formarse con la opinión pública informada y la participación desde abajo, no puede ser una cuestión del Estado porque la democracia no puede imponerse, debe ser voluntaria y con las libertades que entrañan a más democracia, pero esto no ocurría en la primera Constitución del Estado de Guanajuato (1826), donde el gobierno impartía educación política a los jóvenes para convertirse en ciudadanos activos, tomando en cuenta las limitaciones democráticas de la época. La educación ciudadana es una falsa promesa de la democracia, si los partidos políticos son los verdaderos protectores de la democracia su responsabilidad es ingente, y temo que así sea. El pluralismo, por un lado, puede servir para educar a los sujetos directos de la democracia, no dependiendo directamente de las fuentes directas, la democracia trata de alternancia y dinamismo, por ser una construcción individualista de la sociedad, el ideal es que esa conglomeración de individuos sea centrípeta, la realidad es que es centrifuga. Simplemente porque la sociedad que subyace en los gobiernos democráticos, es la pluralista.