De nosotros depende desarrollar nuestro potencial

Ante los desafíos que confrontamos es muy fácil envolvernos en las cosas del día a día, cosas que tienen que ver exclusivamente con las necesidades en esta vida: preocupaciones económicas, de salud, de trabajo, de la familia inmediata, de los problemas que tenemos en el país y cosas por el estilo.

Todo esto llega a abrumarnos y hacer que llevemos una pesadez en el diario vivir, y más aún cuando se ve que las cosas en vez de mejorar van de mal en peor, como si las buenas noticias fueran cosa de otro mundo menos de este en el que nos encontramos.

No es de extrañar que por estas razones se respire un continuó negativismo y justificación en las personas de por qué son como son, incrementando con esto los graves problemas que confrontamos.

La mayoría de las personas consideran que no son tan importantes como para hacer algo verdaderamente significativo y viven muy por debajo de su potencial, esta manera de pensar no sólo perjudica al individuo, sino a toda la estructura social por lo que debería estar haciendo cada uno de nosotros en beneficio de los demás, esta en sí, es la mayor crisis y problema en una sociedad que vive colapsada o se dirige a su colapso.

Sin embargo, no deja de ser una realidad la impresionante capacidad que tiene cada persona para hacer cosas extraordinarias para bien, pero es aún más impresionante que no se crea en ello, por lo tanto jamás nos llegamos a atrever a intentarlo, ¿Por qué?, por cuatro factores: Ignorancia, apatía, cobardía o indecisión.

Sí, así es, y esto tiene que ver con actitud, la cual tiene que ver con pensamientos y creencias sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea, así que nuestro mayor enemigo para el desarrollo de nuestro potencial somos nosotros mismos, por esta razón, pretender avanzar sin reflexionar sobre nuestros pensamientos y creencias que nos dominan y a dónde nos han llevado, y hacer los cambios necesarios, será un avance sólo aparente.

No es fácil desarraigar de nuestra mente las ideas y conceptos sobre los que nos hemos gobernado toda la vida, pero no es imposible, esto se logra con honestidad, conocimiento, trabajo y determinación. El siguiente poema expresa la fatalidad del pensamiento que dice “no es posible”:

“El hombre que se pierde lo mejor es el que dice <<No es posible>>. Con pomposo orgullo se abstiene y saluda cada intento con reproches. Si tuviera ese poder, él borraría toda la historia de la raza humana. No tendría automóviles ni radio, ni calles alumbradas con astros eléctricos, telégrafo. Y el teléfono no habría; estaríamos en la edad de piedra. El mundo dormiría si fuera dirigido por los hombres que dicen <<No es posible>>.”

Desconozco la edad que tengas, tu nivel escolar, tu historia, tu nivel socioeconómico, tus capacidades físicas o la falta de algunas de ellas, pero si aún estamos en este planeta, con seguridad nuestra vida no ha terminado, y esto significa que tenemos la oportunidad de dar, de contribuir para bien en donde nos encontremos.

El documento bíblico en su pureza esta lleno de ejemplos de personas como tú y como yo, que en un principio no se creyeron demasiado importantes como para hacer algo verdaderamente significativo en este mundo, pero al conocer al que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella, y le creyeron, hicieron lo impensable y su vida cambió de ser algo ordinario a ser algo extraordinario.

“Sé fuerte y valiente… Sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada; sólo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él esta escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas.” (Josué 1:6-9)

Puedes dejar tus comentarios o acceder a otros artículos en el blog: metamorfosiscultural.wordpress.com

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.