CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 2022

El viernes terminó la IX Cumbre de las Américas, participaron 20 países, y aprobaron el Acuerdo de Los Ángeles para la Migración y la Protección, que busca frenar la migración “indocumentada” hacia el Norte, así como asuntos de democracia, salud, cambio climático, acceso a internet, y otros. Se reconoció que la crisis de migrantes irregulares es uno de los retos más apremiantes en la región; se acordó canalizar inversiones a proyectos productivos, ofrecer puestos de trabajo, y combatir a las bandas de tráfico de personas. México ampliará el programa de Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo para incluir entre 10 mil y 20 mil beneficiarios más; integrará a 20 mil refugiados al mercado laboral en ciudades donde haya escasez de trabajadores y un nuevo programa de trabajo temporal para 20 mil guatemaltecos cada año; se analizarán alcances para hondureños y salvadoreños también. El presidente Joe Biden adelantó canalizará más de $ 314 millones de dólares para atender refugiados. Y $ 25 millones de dólares para Ecuador y Costa Rica que recibirán y legalizarán migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El Departamento de Agricultura arrancó un programa para trabajadores de Centroamérica con visado H2A, y otros 11,500 visados de trabajo temporal para trabajadores de Haití y de América Central. Un “operativo encubierto” para desarticular redes de contrabando de personas. “Todos los países necesitan trabajar juntos para mantener políticas de migración humanas y ordenadas, e invertir en la seguridad de sus fronteras”, destacó.

Al reconocer como causas que exacerbaron añeja migración a la crisis económica por covid-19, la guerra de Urania y la agitación política de los regímenes dictatoriales en el continente, Biden dijo que ninguna nación debe cargar con esa responsabilidad en solitario, porque “nuestros futuros económicos dependen de unos y de otros, lo mismo que la seguridad”. La vicepresidenta Harris informó que tienen comprometidos $ 3,200 millones de dólares de diferentes empresas para programas de ayuda para mitigar migración centroamericana. Belice implementará un programa de regularización de migrantes de América Central y el Caribe que han estado viviendo de manera irregular en ese país. Canadá aumentará la reubicación de refugiados, y aspira a recibir a más de 50 mil trabajadores agrícolas de México, Guatemala y el Caribe, en este año, y 4 mil para 2028. Buenas noticias para migrantes que recorren nuestras vías y ciudades.

El presidente López Obrador no asistió porque el gobierno de Biden no invitó a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, considerados regímenes violadores sistemáticos de derechos humanos de sus pueblos. Hoy mismo en Cuba están presos jóvenes por el solo hecho de pedir libertades con un cartel, como el 2 de diciembre de 2020, y condenados a 5 años de cárcel por eso. Hay 1,007 presos políticos, 33 de ellos menores de edad. Y que soportan torturas, según informe de Prisoners Defenders. AMLO perdió en su propósito de desaparecer a la Organización de Estados Americanos (OEA) que considera agotada (teniendo al frente a Luis Almagro, al que considera “con una obsesión de observaciones electorales”. Le disgusta reprueben falta de democracia en regímenes autoritarios) y ahora pide que a la próxima Cumbre asistan los 35 integrantes de la región, con una nueva institución que los represente. AMLO insiste en que el nuevo modelo interamericano debe ser algo similar a la Unión Europea. Desconoce que la conformación de este sistema supranacional, inició como proceso de integración de economías de mercado, que en Cuba no existe, y que supone la cesión de parte de su soberanía nacional a favor la institución supranacional creada para tal propósito, algo que Cuba y AMLO no aceptan. Unión que tiene como uno de sus pilares más sólidos el respeto a Derechos Humanos y Democracia. Es pertinente en las Américas una unión más estrecha, basada en valores comunes de dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad, y en los principios de la democracia y del Estado de Derecho, éstos que AMLO aquí desprecia.