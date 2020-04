¡Cuida tu dinero en estos momentos!

En una columna previa abordamos el tema de los argumentos engañosos que usan algunos para quedarse con dinero ajeno y te comentaba que fueras cuidadoso, se vienen momentos difíciles y cada vez más llegarán interesados en que “inviertas de manera segura” con ellos.

En esta columna veremos instrumentos financieros que son presentados como La Gran Oportunidad para invertir en tiempos de crisis por algunos vendedores voraces. Antes de que continúes leyendo, quiero que sepas que los instrumentos por sí mismos no son fraudulentos, funcionan en determinadas circunstancias y cuando tienes el adecuado perfil financiero. Si no estás familiarizado con estos instrumentos, lo recomendable es que no los uses.

Bitcoin o criptomonedas. Una criptomoneda es una moneda virtual que, a diferencia de cualquier otra, no tiene respaldo de un banco central, esto no es necesariamente malo o bueno, depende de lo que busques, por ejemplo, si tienes algún problema con tus bitcoins no hay autoridades a las cuales acudir porque no está respaldado por ningún gobierno, pero si lo que deseas es invertir a largo plazo, pudiera ser una buena opción. La más conocida es Bitcoin, aunque existen muchas otras. Es un instrumento de ALTO RIESGO: si pensaste poner el dinero de la renta del mes próximo o tus ahorros, jamás los pongas en un instrumento así. Las criptomonedas tienen mucha volatilidad, esto quiere decir que su valor puede subir o bajar drásticamente de un día para otro, y aunque se habla de la tendencia al alza no existe ninguna garantía sobre sus rendimientos y quien lo afirme, está mintiendo.

Oro. Aquí haremos algunas diferencias: existen 3 tipos de “presentaciones” del oro: en lingote, en monedas y en joyería. El precio de este instrumento está al alza, pero OJO, ha tenido un descenso en su valor bastante grande en los últimos años. Tiene la ventaja de que no está ligado a las decisiones políticas ni económicas, es fácil de transaccionar con él. Este instrumento no es de alto riesgo en sí mismo, pero tampoco se recomienda tener grandes cantidades en casa por cuestiones de seguridad. Es importante adquirirlo en lugares que no transaccionen con mercancía robada, de lo contrario estarás promoviendo el mercado negro.

Forex o mercados de divisas. Nivel de Riesgo: Alto. ¿En qué consiste? Comprar monedas extranjeras cuando están en un precio bajo y venderlas en una cantidad superior al que se adquirieron, la diferencia entre ambos es la ganancia. Es un mercado de alto riesgo y totalmente especulativo. Entrar directo y desconociendo la elaboración de los análisis fundamentales y análisis técnico es garantía de pérdida. Los expertos en este tema como Jorge González, aclaran siempre que es un trabajo de tiempo completo, es decir, la idea del millonario que está en la playa con una bebida refrescante en la mano mientras su cuenta se llena de dinero es falsa, ya que se debe invertir mucho tiempo en aprender el funcionamiento del mercado y después en tomar las decisiones adecuadas en el momento ideal.

Fondeadoras: Este instrumento es aclamado por muchos, consiste en reunir a muchos pequeños inversionistas y presentarles diferentes proyectos para que elijan a cuál o cuáles le quieren dar su dinero a cambio de una ganancia, normalmente es un contrato por 2 años. Idealmente la fondeadora debe analizar el plan de negocios de los proyectos, determinar su viabilidad y darle seguimiento para garantizar el pago a los inversionistas. Si la fondeadora es seria, puede ser un gran instrumento. Consejos: Validar que haya solicitado su registro ante las autoridades, solicitar referencias de cumplimiento a otros clientes, además de ver si los proyectos que han tenido funcionaron. Existen muchas fondeadoras patito que operan irregularmente y el riesgo es que ni siquiera saben en qué se usó el dinero, no revisan estados financieros de las empresas y se deslindan del pago a los clientes. Puede ser un instrumento de alto riesgo no está regulada, puede dar buenos resultados si es ética ya que en este caso solo ofrecería proyectos de calidad.