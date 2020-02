CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA

En la Cartilla Moral que tanto promovió el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluso mandó imprimir miles de ejemplares de ella para su distribución, en ningún lado se lee que los criminales no deban ser perseguidos y llevados a la justicia o que se les tenga tanta consideración equiparada a la de los ciudadanos de bien.

Tal parece que Andrés Manuel López Obrador desconociera que en tema de moral sí existe jerarquía, y esto es que debe ser preferente el auxilio y apoyo a la gente de bien que al aún presunto criminal. Así se tiene precisamente que cuando un reo ha sido sentenciado por determinado delito y que deba pagar una pena en prisión, se le restringen sus derechos, -y se dice “restringen”- más no se le retiran, pero no se puede en modo alguno equipar con los derechos que debe tener todo ciudadano de bien al cual no se le debe menoscabar un ápice de sus derechos. Es decir, unos frente a otros… ¿cuáles habrán de sopesar más? La respuesta es obvia, la de los NO criminales, pero para alguien, esa respuesta, lamentablemente no la es.

En recientes fechas las noticias nos daban cuenta de que un par de miembros de la Guardia Nacional estaba coludido con algunos criminales, situación por demás terrible, que deja verdaderamente a los ciudadanos en un pasmo de impresión, -que no de susto- porque ya a estas alturas en este país ya nada nos espanta, y podemos esperarlo todo por muy insensato que esto sea. Es triste pero la realidad que vive este país en donde si no se va a reprimir a los criminales con todo el rigor de la ley, si no se les va a perseguir con verdadera intención de capturarles, y si no se les va a enjuiciar con la ley en la mano, empezando desde las fiscalías, entonces de qué está sirviendo el gobierno, y más aún, en dónde está dejando la garantía de seguridad de todos los ciudadanos.

La acabose la vimos con el deleznable crimen cometido en contra de la pequeñita Fátima... Situación que verdaderamente raya en lo inhumano, en lo brutal, valga la expresión, en lo demoníaco. Terrible suceso del que fue objeto la menorcita de escasos 7 años por el que le segaron la vida que cimbró al mundo entero, y sí… adivinó usted, sucedió aquí, en México. Ciertamente los autores del terrible crimen que resultó ser una pareja de “mentetorcidas” fueron detenidos, no sin antes haberse mediatizado poderosamente el asunto, ya que si no hubiera sido de esa manera, sin duda aún estarían prófugos; pero en fin, la detención se logró. Sin embargo esa herida que nos han causado a todos los ciudadanos no puede ser sanada, pasarán muchos años para qué vaya medio cicatrizando… pero no cerrará, es muy profunda. Y ante un suceso de esa naturaleza, recordar que: “los criminales también son pueblo… y este gobierno no reprime al pueblo…” de qué le dan ganas. Es momento ya de que haya un freno, que haya verdadera prevención de delitos y verdadera justicia en este país; pero para que la paz y tranquilidad tan deseada por todos los mexicanos vuelva a imperar en nuestras ciudades se requiere sobre todo de mucha voluntad política. oem-elsol-de-irapuato@hotmail.com