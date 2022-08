¿CUÁNTO MÁS TERROR, PRESIDENTE?

La tarde del martes, en la zona metropolitana de Guadalajara, luego en la noche y hasta la madrugada del miércoles, en ciudades guanajuatenses, habitantes indefensos sufrieron horas de terror no vividas antes.

El jueves tocó a Ciudad Juárez, donde riña en penal se extendió con incendios, balaceras y bloqueos por toda la ciudad, y 11 muertos. El viernes en Tijuana, Mexicali y Tecate autos incendiados y bloqueos; y nuevo enfrentamiento en carretera de Celaya-Juventino Rosas, y vehículos incendiados.

Delincuentes ostentan su creciente poder. El presidente López dijo verdades a medias el miércoles: “ Se informó hoy en la mañana que, al parecer, había un encuentro, una reunión de 2 bandas, y llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa, y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones.

Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas… no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato… Al parecer, sí, jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte…”. ¿Qué jefes?¿quiénes detenidos?

El secretario de la Defensa precisó después que el operativo de fuerzas federales derivó de saber inteligencia militar de una narco-cumbre jalisquilla entre El RR y El Apá, quienes negociarían la sucesión de El Mencho, y por quienes iban: ¿el “doble R” fue detenido? Los 3 son buscados por el gobierno de EU. A las autoridades estatales ni las enteraron. El cártel Jalisco desde 2012 roba y quema vehículos y bloquea; ya lo aprendieron otros en Juárez y en Baja California. ¿Cuántos más?

El operativo militar fracasó, otra vez, al burlarlo los capos y lanzar mensajes de su imparable poder. No sabemos si, como en 2019, en Culiacán, AMLO ordenó soltar alguno. Solo hay reporte de captura de 5 sicarios y uno abatido en Guadalajara, lo que provocó robo e incendios de vehículos y comercios en Zapopan, y bloqueos.

Acá policías locales detuvieron a 11 sicarios. Ineptitud provocó cientos de miles de habitantes aterrados. En Guanajuato solo vimos luego a policías locales en las calles; no militares, ni marinos, ni guardias nacionales.

¿Instrucción cobarde del Comandante supremo?¿Por qué los mandos no alertaron a gobiernos estatales, luego de iniciado operativo, para que pudieran adoptar precauciones?¿No aprendieron nada del culiacanazo?¿Entenderá que no se puede negociar con mafiosos?¿Por qué no encargaron operativo a cuerpo élite de Marina, más apto?

Pero eso sí, el jueves en helicóptero de la Marina llevó tortuga-mascota a estado de beisbol en Tabasco ¿No capta que el Ejército está exhausto por tanto encargo excesivo e inconstitucional? No previnieron la muy previsible reacción narca. El gobierno de Estados Unidos emitió nuevas advertencias de viaje a sus ciudadanos para viajar tranquilos solo a Campeche y Yucatán; resto del país es narcoterritorio peligroso.

En cualquier país que se respete rige cierto Estado de Derecho, que requiere que su gobierno ostente monopolios exclusivos: del uso de la fuerza, del cobro de impuestos, de aduanas, o de impartición de justicia, entre otros.

AMLO cede uso de la fuerza a cárteles -más al de Sinaloa-, deja cobro de piso y de impuestos por inseguridad, tolera comercio de mercancías ilícitas, cobran y pagan en especie ilícita, e imponen su “justicia” con ejecuciones y bloqueos impunes. Dada su necedad, seguramente no cambiará su “dejar hacer, dejar pasar” a mafiocracia.

El lunes decidió por decreto recular con Guardia Nacional al Ejército, y extraerla de la Secretaría de Seguridad ciudadana: viola la Constitución (que exige toda institución de seguridad pública sea civil, no militar) y traiciona al pueblo con quien se comprometió a desmilitarizar tareas de seguridad.

De hipócrita se volvió cínico: usa mismos argumentos que Calderón, pero ejecuta mal. Seamos ciudadanos: no entreguemos nuestras calles, plazas, escuelas, comercios, ciudades, a cobardes o a asesinos. Sí, con precaución, usémoslas; son nuestras, extensión del hogar. ¡No más empoderamiento de criminales! La siembra y cosecha de terror es suya. Y si no puede: ¡renuncie Presidente!