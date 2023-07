¿Cuáles son los valores que mueven nuestra vida?

Lo fueron despojando poco a poco de todas sus pertenencias: su reloj, su celular, su cartera, sus credenciales, su pluma, su agenda… después le pidieron que también dejara sus ropas. Y al quedar desnudo y recibir una bata de enfermo, toda su actitud cambió. “Sentí que no valía nada”. Me puse a pensar qué era lo más importante para mí y así, en el anonimato, cuáles eran las cosas que me hacían valer.

Hay quienes, con culpa o sin ella, están atrapados en el anzuelo de engañosos tesoros que los alienan y dividen. El placer, la droga, la ambición de poder, el deseo incontrolable de bienes, el alcohol, la sexualidad desenfrenada, la buena vida son los valores que nos mueven. Por estos “tesoros” estamos dispuestos a dar casi todo. Y cuando descubrimos que no sacian nuestra sed de felicidad y de amor, nos percibimos vacíos y caemos en pesimismos y depresiones, pensando que el hombre no vale nada. San Pablo previene a los Romanos y les ofrece una pauta para descubrir el verdadero valor de la persona: Dios predestina a las personas para que reproduzcan en sí mismas la imagen de su propio Hijo, las llama, las justifica y las glorifica. No valemos por lo que traemos encima, no estamos aquí por casualidad, somos amados, escogidos y llamados por Dios para una misión especial.

En el Primer libro de los Reyes, Salomón pide al Señor en sus sueños no la acumulación de las riquezas, no la muerte de los enemigos, no la docilidad de los súbditos, sino se declara un muchacho inexperto y pide la “sabiduría del corazón”, para distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué pediríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad? ¿Qué es lo que más ambicionamos? Los hombres y mujeres, buenos y justos, los que han encontrado el éxito y se sienten realizados, son los que saben distinguir una escala de valores que orienta su vida y se rigen por ella. Son los que han sabido descubrir el tesoro que hay en su corazón y no necesitan de apariencias y ropajes exteriores que disfracen su resequedad interior.

Busquemos lo que deveras vale

Jesús con sus parábolas también nos pone en alerta: el tesoro y la perla preciosa, cuando son encontrados, producen una gran felicidad. ¡Atención! Todo vale “nada” frente a ellos y se deja todo para adquirirlos, pero no para hacer negocios, sino para guardarlos en el corazón. Es un tesoro valiosísimo que nos seduce y que produce tan gran alegría que el que lo encuentra se olvida de todo lo que tiene, lo abandona todo y mira el mundo a través de este tesoro. No son reglas exteriores, no son títulos o reconocimientos, es la seguridad de tener a Dios en el corazón, de saberse amado por Él, de reconocerse hermano de todos los hombres y mujeres, de sentir la inmensa satisfacción que da el amar y saberse amado. Es la alegría de encontrar el reino. Encontrar a Cristo, encontrar su reino, nos llena de la verdadera alegría.

Alguien diría que es una suerte encontrar este tesoro, pero Jesús nos dice que es un regalo y que responde a una búsqueda. Hay que abrir el corazón y los ojos para descubrirlo. Lo tenemos dentro de nosotros, pero necesitamos hacer el “hallazgo” y estar dispuestos a sacrificar lo que no es “tesoro”, lo que es basura, lo que ata y engaña, lo que seduce y atrofia. Las otras dos parábolas que nos presenta Jesús nos dicen que el encontrar este tesoro no es una casualidad, sino responsabilidad y obligación encontrarlo. Es decir, para esto fuimos hechos y si no lo logramos estaremos fallando en lo más íntimo de nuestro ser. Fuimos llamados para la felicidad y encontrar el tesoro es nuestra responsabilidad. Debemos rechazar todo conformismo que nos asegura que todo es igual. No es cierto: hay tesoro y hay oropel; hay valores y hay antivalores. Por esos estas parábolas continúan con la exigencia de un seguimiento radical y una búsqueda sin excusas del reino.

¿Cuáles son los valores que mueven mi vida? ¿Cuáles valores rescato de lo antiguo y cuáles valores nuevos voy adquiriendo? ¿Cómo juzgo tanto lo nuevo como lo antiguo? ¿Vivo mi existencia de forma mediocre sin entusiasmarme por el reino?





Obispo de la Diócesis de Irapuato

Facebook @ObispodeIrapuato