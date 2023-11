Criterios para optar ante definición de candidaturas

Inmersos en discusiones electorales estamos, en diferentes ámbitos. Resurge la pregunta que nos comparten: ¿A quién apoyo? ¿Por quién no debo votar? En lo interno, como en el ámbito internacional, las opciones no siempre son entre los mejores o buenos. A veces es entre uno malo y otro más malo o mala o peor. Se llega a votar con las narices tapadas. Al final, toda acción consciente y libre es de índole moral: entre un bien y un mal; o entre un mal mayor y otro menor. Me levanto o no, desayuno o no, trabajo bien o no, respeto la señal de tránsito o no, miento o no; todas son, en el fondo, de índole moral, algunas con impacto sólo en mi persona –moral individual-, otras con afectación a los demás -moral social, Derecho-.

Refiero deliberaciones locales. En el PAN, partido en el poder en Guanajuato desde hace 33 años, la cúpula usufructuaria de la franquicia partidista (el gobernador, asesorado por su jefe de gabinete, y el presidente del partido como ejecutor), luego de asegurar a su candidata a gobernadora, anunció el lunes pasado -en el contexto de definir candidaturas paritarias a alcaldes y alcaldesas, para hombres y mujeres-, que en Irapuato y Guanajuato capital serían hombres, dejando fuera a la actual alcaldesa y a la esposa del alcalde, que harto la buscaron en su municipio.

También a hombres que aspiraban en otros municipios. Hay quienes aprueban y quienes no estas decisiones cupulares, sin consulta a la militancia partidista, sin deliberación interna, antidemocráticas. Surgió así la opción de candidatos hombres. Hay dos en Irapuato: el diputado local, Víctor Zanella, y el secretario de Salud de gobierno del estado, Daniel Díaz. A quienes me preguntan: ¿a quién apoyar? les sugiero: por quien tenga perfil idóneo para solventar mejor evaluación en tres tiempos, en conjunto: 1º. En legitimidad de origen: las más adhesiones en unas elecciones primarias o internas que faciliten unidad. A falta de éstas, por más apoyo en encuestas u otros mecanismos de consulta entre militantes y ciudadanía. En esta variable, considero que Víctor tendría más puntos, al haber sido candidato en varias elecciones y ser más conocido. Daniel sería su primera participación electoral. 2º. Capacidad de ganar la elección. En esta ponderación ambos pueden ganar por su buena imagen, con estrategias y equipos de campaña eficaces. Y si no traen calzones sucios. 3º. En aptitud para un muy buen desempeño como alcalde, su deber ético. El expertise, pericia o experiencia en dirección de equipos de trabajo de Daniel, luego de conducir más de seis años la que es hoy la mejor Secretaría de Salud estatal del país -incluso en pandemia-, es dato relevante. Alcaldes sin experiencia previa de dirección y administración, de líder de equipos de trabajo, ha sido desastrosa, como constatamos. A otro alcalde anterior, Sixto Zetina, le pedí que postergara su intención de ser candidato, hasta tener alguna experiencia administrativa y de dirección; no hizo caso y así nos fue a él y a la ciudad. Por el contrario, los mejores alcaldes o gobernadores del estado se forjaron dirigiendo antes instituciones privadas o públicas más o menos complejas, lo que contribuye a la idoneidad, en cierta forma. Por supuesto, no hay certificados de garantía. Está en el mapa de riesgos democráticos de la humanidad.

Cabeza, corazón y cojones (ovarios, dice Xóchitl), las 3 “c”, conforman liderazgo político. Cabeza fría, de pensamiento ordenado y crítico. Corazón para ser empático, con preferencia a los más rezagados; sensible al dolor humano. Y capacidad de decir con prudencia; sin prepotencia o arrebatos. Energía para saber decir no al dolor evitable: a la corrupción, al amiguismo, a nepotismo, a la ineptitud.

Se conformaron coordinaciones ciudadanas de Fuerza Rosa en cada entidad y la Ciudad de México, para apoyar a Xóchitl Gálvez. El sábado cuatro instalamos la de Guanajuato. Con los tres partidos que la postulan, este 4º soporte, o columna no partidista, tiene la misión de impedir que el obradorato destruya aún más a México. Hacerla presidenta para reconstruir instituciones y procedimientos democráticos, al Estado de Derecho. Es deber de todas y todos.





Analista político y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

@jalcants