Controversia por la Ley de Comunicación Social

El control y regulación de la propaganda gubernamental en México ha sido un tema recurrente en los últimos años y este debate se ha vuelto a poner en el ojo del huracán con la reciente reforma a la Ley General de Comunicación Social.

En días pasados, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una demanda de controversia constitucional contra esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia, argumentando que es inconstitucional y desconoce el derecho de la ciudadanía a recibir información cierta y objetiva.

La modificación establece un límite de gasto publicitario, mismo que corresponde al 0.1% del egreso total de las entidades públicas, situación absurda, si de manera objetiva comparamos el presupuesto de los municipios o los estados con el presupuesto de la Presidencia de la República.

El Poder Ejecutivo lleva las de ganar en la balanza, porque tiene un presupuesto más alto y cuenta con alternativas de mucho peso para informar. No sólo con el tiempo oficial establecido en la ley para los medios de comunicación, sino que también opera su programa de televisión todos los días, conocido como “La Mañanera”. Los gobiernos estatales y municipales simplemente no tienen acceso a estos recursos.

En diversos espacios se ha llamado la atención, señalando el riesgo que existe en que se convierta en una censura disimulada ante los medios que se muestran críticos a la actuación de las autoridades. Lo podemos ver, todos los medios que se supone que son libres no lo son, porque tienen miedo a las represalias.

Una omisión grave en esta reforma a la ley es el énfasis, señalado incluso en la Constitución; los servidores públicos no pueden usar los recursos a su disposición para posicionarse, pronunciarse o intervenir de cualquier manera en la decisión de la población, al momento de las elecciones. La justificación: no coartar la libertad de expresión de los funcionarios, cuando es evidente que esto no justifica la falta de claridad y objetividad que implica esta intervención en la opinión pública.

Hoy tenemos que estar atentos, porque lo más grave de todo esto es que se limitaría a los ciudadanos a tener solo un canal de comunicación y es lo que el gobierno quiera decir; a todas luces un tema de censura y también no tener derecho a réplica.

Nuevamente nos enfrentamos a un panorama de total falta de equidad e imparcialidad, incluso de ética, en las iniciativas promovidas por el gobierno federal, que no hacen más que seguir limitando las libertades y derechos de los mexicanos.

Somos millones quienes creemos que México es enorme. Soy Erandi Bermúdez y les escribo desde Guanajuato, nuestro Guanajuato Ganador.





Senador de la República

@ErandiBermudez