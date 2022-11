CONOFAM; acompañante incondicional de los migrantes

México es tierra de migrantes. No existe un sólo camino en nuestro país que no haya sido sendero para las miles de personas que año con año buscan el sueño americano. Todos los mexicanos tenemos un abuelo, una mamá, un hijo o un conocido que en este momento se está partiendo el alma por su familia en alguna ciudad como Dallas o Chicago. O qué podemos decir de los hermanos centroamericanos que atraviesan nuestra nación sobre una “bestia” que los lleva por entre las peores calamidades hasta llegar, en el mejor de los casos, a la frontera con Estados Unidos. La migración en México, como en todo el mundo, tiene dos caras: la de los “héroes locales” y la del dolor por los caídos que ya no volverán. Quizás por eso la migración nos hermana, porque es luz y sombra para todos los mexicanos. En este sentido, la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM) se ha convertido, desde el año 2000 en que se creó, en un acompañante incondicional de los migrantes en el camino que han elegido para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Pero, ¿cuáles son las dimensiones actuales de la migración en México? Desde el 2019 es el segundo expulsor de migrantes a nivel global, superado únicamente por la India. Así mismo, las entidades de la república con mayor porcentaje de migrantes son el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Además, nuestro territorio es el corredor migratorio más grande del mundo al representar el 3.9% de la migración en todo el orbe. Esto ha generado que a México se le considere como un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Expertos en la materia comentan que a lo largo y ancho del país se presentan a diario distintas dinámicas migratorias que hacen muy compleja su atención, lo que ha puesto a prueba a los gobiernos estatales desde hace décadas.

En la CONOFAM nos hemos organizado, sin importar ideologías ni colores partidistas para enfrentar de manera conjunta los retos que implican la migración en nuestro país. El trabajo colaborativo ha permitido generar buenas prácticas para que otros estados las repliquen e, incluso, las mejoren. Por ejemplo, Zacatecas y Guerreo, al inicio de los años noventa, crearon el programa “Dos por uno”, el cual sirvió para que en el 2002 se implementara a nivel nacional como “Tres por uno” y, así, concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de los migrantes, federación, estados y municipios. También en los años sesenta las organizaciones migrantes provenientes de la región Centro-Occidente como Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Jalisco (todos con una tradición migratoria de más de cien años) organizaban de manera grupal sus remesas para realizar proyectos colectivos en sus comunidades. Estas acciones sirvieron para que hoy se trabaje con clubes migrantes en proyectos y obras que benefician a sus comunidades de origen.

La suma de voluntades ha sido la clave para que la CONOFAM sea un organismo sólido y con un rumbo claro. El apoyo que hemos tenido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha sido fundamental para intercambiar conocimientos, experiencias y poner en marcha estrategias integrales que involucran la realidad de cada una de las entidades del país. Ejemplo de la integración que tenemos en la CONOFAM son los últimos tres años en los que, a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, pudimos atender de manera oportuna a los migrantes. No olvidemos que las oficinas y las secretarías estatales de atención a los migrantes realizamos las tareas esenciales durante la pandemia como el traslado de cuerpos o la entrega de despensas a las familias de los migrantes. Unidos fue como logramos salir adelante y unidos es como seguiremos acompañando a nuestros migrantes.

En Guanajuato, como en otros estados, hemos contado con la confianza y compromiso del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para no dejar solos a los migrantes. A cuatro años de que iniciamos actividades en la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, hoy estamos más convencidos que nunca de la importancia que tiene la CONOFAM para México. Es por esto que nuestro compromiso es seguir fortaleciendo los lazos de cooperación con los 32 estados del país, porque en Guanajuato sabemos ir acompañados en la primera línea de las batallas que nos toca librar. Aquí se gestó la Independencia de México y la lucha incansable por el bien común lo traemos en el ADN.

México es tierra de migrantes y lo digo con mucho orgullo porque yo mismo soy fruto de un hogar que tiene ese origen. En la CONOFAM nos sentimos orgullosos del papel que nos ha tocado desempeñar y es nuestro deber seguir adelante. Recordemos que cada día miles de Pedros y Lupitas toman alguno de los caminos que tenemos en México para emprender la más difícil de sus decisiones: abandonar su hogar y buscar en otro país una mejor vida para sus seres queridos. Es nuestra labor procurar su bienestar y el de sus familias, y es mi deseo hacerlo en compañía de todos los que integran la CONOFAM como amigos y hermanos de nuestros migrantes.





