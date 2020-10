¿Cómo emprender exitosamente invirtiendo poco?

De acuerdo a la página de CNN en español un fidget spinner: “es un tipo de juguete (…). Un mecanismo giratorio con un centro estable y un disco con dos o tres paletas que se pueden girar, igual que un ventilador de techo. El resultado se supone que es relajante y satisfactorio (…).” Si haces memoria, los recordarás, muy famosos hace 4 o 5 años. Los primeros que llegaron a México andaban en un precio alrededor de 500 pesos, actualmente se pueden hallar por 9 pesos, de acuerdo a sitios de internet.

El emprendedor es alguien que parte de una idea o un sueño que trabaja incansablemente hasta hacerlo realidad. Sin embargo, además de esa idea y del esfuerzo hay que sumar la variable de la metodología, ya que por mucho ímpetu que tengas, sin los procesos adecuados, habrá más problemas que satisfacciones y de la mano van los costos de esos errores.

Hubo un emprendedor que vio los fidget spinners y desarrolló una idea de negocio: consiguió dinero (un familiar le facilitó una parte) con el que elaboró 65,000 piezas de un accesorio para que, colocado en la parte externa, permite rodar el aparato en el suelo, como si fuera una pequeña llanta… y ya, ese era la única gracia que tenía.

Todo parecía una buena idea, tomar un producto muy popular, diseñarle un accesorio y ¡éxito garantizado!... pero no fue así.

¿Qué falló?

El primer error fue colgarse de la venta de un producto de moda. Es decir, al ser accesorio de un fidget spinner, depende 100% del éxito de este producto y aunque era popular, la emoción duraría poco.

El segundo error consistió en no probar o testear el producto en el mercado, es decir, determinar si era una idea viable, que le gustara al público poder a rodar su juguete como si fuera una llanta. Debía comprobar que era algo en lo que la gente está dispuesta a dejar su dinero.

Un tercer error fue pedir un préstamo, aquí dejo claro que endeudarse puede ser una gran opción para que un proyecto o negocio crezca, sin embargo, se debe tener un plan claro y conocer las posibilidades de éxito, este, claramente no fue el caso. Solicitó dinero sin conocer los puntos anteriores.

Un cuarto error, producir una gran cantidad de algo que no sabes si los clientes desean/necesitan. Porque equivale a tener dinero encerrado en un almacén al cual no puedes acceder. En este caso el emprendedor, eligió tan mal el producto que después de 4 años no logra deshacerse de ese inventario y sigue tratando de venderlo en plataformas en línea. Este punto va ligado a no haber probado el producto en el mercado.

Un quinto error, involucrar a un pariente en el préstamo. De nuevo aclaro, tener negocios familiares puede dar grandes resultados cuando hay reglas claras, y se tiene una buena idea o producto, se conoce al consumidor y el comportamiento mercado. Claramente faltaba todo, ¿Te imaginas las fiestas navideñas entre el emprendedor y quien que le prestó el dinero después de 3-4 años de no lograr vender las 65 mil piezas?

Ese caso hizo público a través de un programa de televisión donde personas con una idea de negocio nueva o que ya funciona, se presentan frente a inversionistas que, en función de las respuestas, deciden entrar o no al proyecto como socios. Por si no imaginas lo que ocurrió, te cuento que nadie quiso meter su dinero.

Sobre la pregunta: ¿Cómo emprender exitosamente invirtiendo poco? Siempre será más barato asesorarse con un experto que te ayude a crecer que servir de ejemplo de lo que NO SE DEBE HACER.



Recuerda, si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.

