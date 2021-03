La maestra y poeta Odette Méndez Paz, Presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana y directora de Pandero Cultural, tuvo la brillante idea de organizar el Primer Coloquio Internacional de Mujeres Escritoras “Sin Maquillaje” con un programa bien estructurado y de calidad, a fin de conmemorar Día Internacional de la Mujer.

Con la gentileza de siempre, la anfitriona dio la bienvenida a todas las participantes en este importante evento e inició con una bien documentada conferencia titulada: La Mujer en la Literatura, su proyección cultural e histórica. La coach Isabel G. Miralles continuó con el tema: Mujer, hoy y siempre. La inauguración del Coloquio estuvo a cargo de la licenciada Martha Barajas, diputada local de la LII Legislatura en el estado de San Luis Potosí.

Fabiola Picazo desarrolló el interesante tema: La Mujer desde los condicionamientos y la educación en un entorno patriarcal. Después se abrió un espacio para una mesa de lecturas de escritoras y poetas de México y del mundo. Cerca de las 10 de la noche, se realizó la clausura del Primer Coloquio Internacional de Mujeres Escritoras. Fue una jornada literaria extensa, sin embargo, en ningún momento perdió interés y las participantes tuvieron la oportunidad de expresar libremente sus ideas y sin “Maquillaje”; con valentía, pero con respeto. Así se cumplió el objetivo: “Seguir luchando por la erradicación de la violencia y el empoderamiento de la Mujer”.

A este encuentro virtual se conectaron: Tere Durán, Elizabeth Franck, Verónica Uribe María, Rosario Chary, Iraida Villar, Ma. de la Luz González, Antonia María Chico Lobato, Norbe López, Eveline Viera, Laura Lozano, Isabel López Marmolejo, Marta Altamirano, Francisca Isela, Esperanza Quijada, Petra Rubalcava, Rosa Isela González, Rosa María Romero, Graciela de Dios, Fabiola Picazo, Indira Ríos, Martha Esquinca, Esperanza Quijada, Susy Aguilar y muchas más, pero todas unidas en sororidad.

Al terminar de escucharlas, le di la razón a Eduardo Galeano cuando escribió: “El machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo”. Concluyo esta entrega con un poema titulado Soy Mujer escrito por la poeta María Guadalupe Rojas Garay de Mazatlán, Sinaloa, México: En esta confinada lucha/ Con el criterio que venga/ Sin aspavientos grito me regalo al viento, / Escribo en el sustento de pasear en el tiempo/ Lo que digo y lo que siento / En el camino de abrojos, en el hartazgo / de la muerte en la vida que florece/ atrapo el encantado sueño y me desplazo, / invento una vida y sujeto el encono/ Sobre el viento evapora las penas, / no escuches la oda negra/ ya basta de mirar un cielo triste/ En ese vértigo / brilla como ostentosa estrella / Sonora, clara, radiante, alegre, deslumbrante/ Cada mañana improvisa, canta a la vida, escapa/ del inmundo mundo enfermizo”.

Actividades como el Coloquio Internacional de Mujeres Escritoras, coadyuvan a terminar con los feminicidios, el acoso sexual y a darle a las mujeres, una vida libre de violencia. Felicidades a la organizadora y a las participantes.