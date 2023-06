Clima de esperanza: Cómo ciudades, empresas y ciudadanos pueden preservar el planeta. Este es el nombre del libro escrito por el exalcalde de Nueva York entre 2002 y 2013, Michael Bloomberg, en contribución con Carl Pope, ex CEO de Sierra Club, una ONG especializada en defensa del medio ambiente.

A partir de la inevitable constatación de que el calentamiento global es resultado de una premeditada acción humana, los autores creen que aún es posible revertir el drástico cambio climático. Para eso es necesario ya una movilización en masa en la misma dirección, un profundo cambio radical en la forma en la que se invierte, regula, consume y organizamos la vida cotidiana.

En 2022, 3.5 millones de toneladas de empaque de cartón fueron producidas en México (INEGI). Por cada tonelada, 17 árboles fueron talados y transformados en empaque de cartón y derivados.

Querido lector: creas en la teoría que sea para justificar o explicar el cambio climático, estarás de acuerdo conmigo que con cada año que pasa observamos más desastres naturales, inundaciones y sequías severas que afectan no sólo a nuestra vida cotidiana, pero especialmente al sector agrícola de nuestra región.

En la región del Bajío más nos vale comenzar a movernos y pensar en la dirección de más practicas sociales sustentables, si queremos ser líderes nuevamente del sector agrícola y para mantenernos como el futuro de la industria automotriz en México, debemos comenzar a pensar y desarrollar en verde.

Uno de los cambios necesarios que debemos con urgencia atender en el sector empresarial es sin duda alguna el empaque. Durante décadas la única diferencia que hemos hecho es reutilizar o reciclar la cantidad enorme de plástico y cartón que utilizamos a diario en la industria en general. Si tenemos suerte, todo el empaque que es utilizado en un solo embarque será reutilizado o reciclado en destino, pero pensemos, por un momento, en un ejemplo práctico: fresa fresca congelada de Irapuato, que es embarcada en un contenedor marítimo, probablemente contendrá no menos de cinco mil 280 cajas de cartón. Cuando este contenedor es exportado, deja el país y con él la huella de carbono, árboles talados, desperdicio de agua y electricidad, etcétera.

Reemplazar el cartón es una solución obvia, sin embargo, si solo la continuamos reemplazando con contenedores plásticos, el efecto sustentable se mantiene cuestionable.

¿Cuáles son las opciones entonces?

Afortunadamente la industria mexicana, y sobre todo la región del Bajío, está comenzando a utilizar un modelo de economía circular, que envuelve los conceptos compartir, rentar, reutilizar, reparar, remodelar y reciclar materiales tan largo como sea posible, extendiendo el ciclo de vida de cualquier producto. Este cambio comienza a notarse no sólo en la forma de pensar y actuar de las empresas, está comenzando a crear un cambio también en los consumidores.

México es el décimo país con la tasa y el mercado de valor más alto en el sector substituto de carne, sólo por detrás de países como China, Estados Unidos y Rusia, entre otros. De acuerdo con datos de STATISTA, entre 2017 y 2023, productos substituidos de carne reportaron crecimientos de hasta 176% en ventas. Encuestas similares muestran una popularidad en el consumo de la proteína vegana, con datos impactantes que indican que hasta 54% de los mexicanos han cambiado de manera permanente u ocasional su dieta, ya sea por problemas digestivos, recomendaciones médicas, buscando algún bienestar o simplemente por potenciales beneficios en la salud.

¿Será posible entonces construir un futuro más sustentable, justo y amigable para que la vida continúe existiendo en este sufrido planeta? Existen muchas cosas que pueden ser hechas. Restaurar los bosques y reservas destruidas, hacer reforestación, recolección de semillas para reproducir cambios a especies nativas (A propósito de esto, mucha atención con la que está sucediendo con el maíz transgénico y la caída del precio del maíz, una tormenta perfecta se esta gestionando en el horizonte, sin duda tendremos que tocar el tema próximamente, porque es un tema de interés, sobre todo para nuestra región) limpiar cauces de agua y ríos, proteger la biodiversidad. Gastar menos. Y dejar de producir menos residuos sólidos.

Son acciones que nos corresponden como sociedad, pero que como industria, sin duda, nos pueden traer muchos más beneficios de los que siquiera imaginamos, pero debemos ser iniciadores y facilitadores de que estos cambios se den y sus beneficios sean captados por empresas de la región.

En 2022, la empresa de origen chileno NotCo llegó a México, a través de alianzas como Burger King y Starbucks. Un año después, la empresa está produciendo el 85% de sus productos localmente. Toda inversión extranjera es productiva y motor de la economía, sin lugar a dudas, pero ¿no podríamos acaso crear esa estructura para captar el talento que ya se tiene en la región y que sean empresas mexicanas y del Bajío quienes estén incentivando la producción local?

Yo digo sí. Y te invito a ti a que también lo sientas de esa manera, a ti pequeño, mediano o enorme emprendedor, desafiémonos y reinventémonos día con día. Prohibido dormirnos en el éxito alcanzado, por el contrario, tenemos la obligación para con nuestra comunidad de impulsar las bonanzas que en ella se encuentran, no seamos despiadados consumidores de las riquezas que por años hemos agotado. Tenemos que comenzar a crear un entorno económico, productivo y social sustentable.

No nos basta ya ser simpáticos únicamente a la causa ecológica. Es preciso hacer acciones concretas. Exigir educación ambiental en todos los niveles escolares. Fiscalizar la activación del poder público, exigir del legislativo sanciones más severas, porque no podemos continuar devorando aquello que no es nuestro; el medio ambiente le pertenece también a futuras generaciones y tienen derecho a encontrar su Tierra en condiciones habitables.

Seamos, pues, el clima de esperanza en nuestra región.

Hasta la próxima.

Analista empresarial y director regional de Logística y Relaciones Comerciales de Palos Garza

miguel.rivera@palosgarza.com