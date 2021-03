CIENTES ABUSIVOS PARTE 2





La columna anterior vimos la primera parte de una lista sobre tipos de clientes tóxicos. Hoy continuamos con el resto de personajes quienes hay que distanciarse.

Como ya se mencionó, algunos los he conocido en persona y otros, son anécdotas de mis clientes.



ADULADOR. Te dice que podrás “demostrar” a todos lo genial que eres y “olvidará” mencionar el dinero. Intentará llegar a tu ego. ¡CUIDADO! Las frases bonitas no pagan las deudas. Está bien reconozcan lo que haces, pero la mejor forma es cuando hay pago de por medio. Evita que te manipulen.

Frases comunes:

Oye, tú que eres el experto en tal cosa// ¿No te gustaría demostrarles a tus colegas/amigos/compañeros lo fregón que eres haciendo este proyecto? // Tú que eres buenazo en estos temas…



ABUSIVO-TACAÑO: Te compró una vez una pieza o un servicio y pide descuento de mayoreo. Además, amenaza con irse a comprar a otro lado si no rebajas el precio. Una variante es no liquidar un trabajo ya hecho hasta que le hagan ajustes a cosas por las cuales no pagó.

Déjalo ir, por favor. Te exprimirá muchísimo a cambio de muy poco dinero y como adicional, siempre querrá mejorar las condiciones a su favor.

Frases comunes:

Fulanito me da mejor precio. // Es que yo sí quiero comprarte, pero motívame con un descuento. // Lo mismo que haces, lo encuentro más barato en X lado//





SOCIO IMAGINARIO. Les llamo SEI (Socios de Empresas Imaginarias), porque en vez de pagar ahora, reparten utilidades de proyectos que no han arrancado.

Esta es otra manera de pedir trabajo gratis es ofrecerte ser “socio”, y prometiendo grandes ganancias cuando tengan éxito. Y a menos que veas formalidad, mejor rechaza la idea.

Si te piden que lleves la mayor carga de trabajo al inicio ¡HUYE! No habrá compromiso debido a que tu esfuerzo les cuesta cero pesos.

Imagina trabajar 3 meses y quien sugirió la sociedad abandone el barco, o bien, considere que no es lo que quería inicialmente.

Frases comunes:

Ahorita es pura “chamba” pero vas a ver que cuando esto arranque nos irá súper bien. // La verdad no tengo cómo pagarte ahora, pero si esto funciona, tendrás tu parte.







SOCIO IMAGINARIO ABUSIVO. Así es, aún en esta lista tenemos a uno más abusivo que el anterior. Merece su lugar aparte porque además de pedir que trabajes gratis, exige como si recibieras sueldo.





Además, ignora tus sugerencias o solicita modificaciones de todo tipo sin considerar que tienes otras cosas por hacer. Esencialmente falta el respeto a tu trabajo.



También cancela citas de último momento o te deja plantad @.

Sus frases:

Urge que lo modifiques. // Necesito que nos veamos a tal hora. // Se me olvidó lo que acordamos//







DESCONFIADO/IRRESPONSABLE: Te pide que trabajes gratis y condiciona el pago a buenos resultados. Este tipo de cliente evitar a toda costa dar adelantos.

Al final puede alegar que no le gustó o que esperaba algo distinto y no pagar.

Si ofreces servicios intangibles como contabilidad, nutrición, mercadotecnia digital, mejora de procesos, te dirá que antes le compruebes que sabes hacer las cosas y después dará el dinero.

Frases comunes:

¿Y si te doy un % de lo que me ahorres o beneficies? // ¿Y si primero lo haces y ya viendo resultados te pago? // Es que ya me han visto la cara, no quisiera darte dinero hasta ver tu trabajo. // Me urge el trabajo, comienza a hacerlo y cuando lo entregues te pago.

Hasta aquí llega la lista.

Si te interesa colaborar o ayudar a alguien que no tiene dinero, una buena forma de no perder, es hacer trueque. Por ejemplo, un profesor de guitarra que desee una reparación de instalación eléctrica, puede canjear X número de clases a cambio del arreglo. O un diseñador que requiera contador y a su vez el contador necesite publicidad, pueden complementarse.

Procura que sean cosas que necesitas y convenientes para ti, de lo contrario perderás. Si uno va a trabajar ahora para quizá ganar algo a futuro, tampoco accedas.

Existe el concepto de ganar-ganar, si uno gana de forma inmediata y para el otro queda en promesa, piénsalo.





Recuerda: “si fuera fácil, cualquiera lo haría bien.”