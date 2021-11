CAPSULAS FISCALES SOBRE LA REFORMA FISCAL 2022

Por: CP. GERARDO A. PADILLA NAVARRO





La reforma fiscal para el próximo ano, como siempre, contiene cosas positivas y otras no tanto, y en las siguientes líneas trataremos de comentar algunos de los cambios, resaltando los claros mensajes que nos envía el gobierno federal, más allá de los cambios en detalle.





Simplificación.-

Desde hace muchos años los contribuyentes hemos venido solicitando simplificación en el cálculo y pago de los impuestos, de nuestras obligaciones, etc., sin embargo nunca se tenía respuesta definitiva a estas peticiones.





Para el 2022 se crea un nuevo régimen, lo denominaron “Régimen Simplificado de Confianza”, al que ya le empiezan a llamar el “RESICO”, mismo que viene a sustituir al RIF (Régimen de Incorporación Fiscal), y más atrás a los Pequeños Contribuyentes (REPECOS).





Los contribuyentes de este nuevo régimen pagarán el ISR mediante una tasa que se aplicará al total de sus ventas, lo cual en efecto, es una simplificación, y además, una disminución real en el pago de este impuesto.





Este régimen tiene también la ventaja de que los contribuyentes no llevarán contabilidad, y si optan por presentar únicamente la declaración anual, tampoco presentarán pagos provisionales mensuales.





Hasta aquí todo parece agradable, sin embargo, la reforma no contempla reformas al IVA, por lo que los contribuyentes deberán llevar el control necesario para calcular el IVA a pagar y además, deberán presentar la declaración DIOT cada mes, lo que de alguna manera elimina las ventajas del ISR, ya que resulta mejor llevar contabilidad para tener un mejor control.





Además, algunos contribuyentes no podrán entrar a este nuevo régimen, entre otros:







Los que sean socios de alguna sociedad (mercantil o civil) Los que sean partes relacionadas Los que obtengan más de tres millones y medio de ingresos.









La limitante primera es la más preocupante de todas, ya que muchos de los contribuyentes son socios de alguna sociedad mercantil, de alguna sociedad civil, de alguna asociación civil, etc., incluso el simple hecho de pertenecer por ejemplo a una asociación de condóminos, a un club deportivo, a un sindicato, a una sociedad de productores rurales, a un ejido, etc. ya los excluye de poder contribuir en este régimen, aunque se espera que mediante el reglamento correspondiente o la miscelánea fiscal eliminen a estas sociedades o asociaciones civiles, ya que si no lo hacen, entonces las posibles ventajas se convertirían en desventajas.





Así que si bien este nuevo régimen si contiene alguna simplificación, también tiene sus asegúnes, así que cada quien deberá hacer el análisis correspondiente, y de ser conveniente, se deben dar de baja de estas sociedades para poder contribuir en este régimen.





Con este régimen ¿cuál es el mensaje del gobierno federal? Muy claro, es decir, nos están diciendo que los contribuyentes que les interesa vigilar y cuidar son los grandes, algo si como “los pequeños que paguen algo, no me interesa su contabilidad, no me distraigan a mis auditores, mejor nos enfocamos en los grandes que son los que pagan más impuestos”, además de que en lugar de miles y miles, el SAT sólo vigilará al detalle a unos cuantos cientos de contribuyentes.









Menos retención en intereses.-

Una buena noticia para los ahorradores es que la tasa de retención del ISR que hacen los bancos en el pago de intereses disminuye fuertemente, ya que pasa del 0.97 % al 0.08 % tasa que se aplica al capital invertido, en otras palabras, la retención bajó un 92 % en relación al 2021 lo que se traduce en un excelente ahorro para los ahorradores y puede motivar a las personas a incrementar sus inversiones.









Complicación.-

Hasta el 31 de diciembre de 2021 las empresas podían deducir las cuentas incobrables con el simple hecho de presentar la denuncia ante un juzgado por la falta de pago de un cliente, cumpliendo con los límites que marca la ley, hasta ahí todo bien.





Pero la reforma para el 2022 señala que para poder deducir las cuentas incobrables, ya no bastará con la presentación de la denuncia, sino que serán deducibles hasta que el juez dicte la sentencia definitiva de que la cuenta es realmente incobrable, para lo cual pueden pasar años o simplemente nunca, lo que en los hechos prácticamente se traduce en la desaparición de una importante deducción para los contribuyentes.





En próximos artículos seguiremos comentando los detalles más importantes de esta reforma fiscal para el 2022.