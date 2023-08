BEATRIZ DESPLAZÓ A ENRIQUE

Enrique De la Madrid quedó fuera del proceso interno pese a que el Frente Amplio por México no ha dado a conocer la casa encuestadora que realizó el ejercicio, solo detalló su metodología, es decir, que se llevaron a cabo tres mil encuestas casa por casa y otras tres mil por teléfono. Se dice que Beatriz Paredes Rangel, casi sin despeinarse logró desplazar a Enrique.

El exsecretario de turismo felicitó a sus compañeros que siguen en el proceso. El líder del PRI, Alejandro Moreno también felicitó a los tres aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso agregando: “Reconozco la participación de mi querido amigo Enrique De la Madrid, un mexicano de gran trayectoria, que suma en favor de México y de quien estoy seguro seguirá fortaleciendo el trabajo del Frente Amplio por México”.

Por otra parte, el jueves 17 de agosto se llevó a acabo en la ciudad de Durango, el segundo de los seis foros de diálogos ciudadanos en el que solo participaron los tres finalistas: Beatriz Paredes Rangel, Santiago Creel y Xóchitl Gálvez. Los tres hablaron como todos, cuando son candidatos: de seguridad, educación, justicia e impunidad, sin embargo, una cosa es la teoría y otra muy diferente la práctica.

Los tres hablan de un gobierno de coalición, donde partidos y ciudadanos comparten responsabilidades. Claro, es muy interesante, pero complicado porque en México no tenemos experiencia en ese tema, aunque no por eso lo vamos a dejar de aplicar para mejorar. Respecto a Movimiento Ciudadano, Dante Delgado aún no se ha definido, si va con el Frente Amplio por México o va solo.

Después de que Enrique Alfaro se descartó para buscar la Presidencia de la República, no sabemos si se unirán a la Coalición. En el caso de Beatriz Paredes Rangel sin discusión es una mujer extraordinaria y cuenta con un curriculum impresionante. Encarna la historia misma del PRI en México con toda su carga de cacicazgo y corrupción que ella hábilmente no reconoce.

Nació en Tlaxcala el 10 de agosto de 1953, es licenciada en Sociología por la UNAM y tiene un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Ha sido diputada, senadora, gobernadora de Tlaxcala y presidenta nacional del PRI y también embajadora en Cuba y Brasil. Ha participado en diversos cargos gubernamentales y políticos, así como en la escritura de libros y artículos. En caso de ser la finalista del Frente Amplio Por México porque es reflexiva, tiene experiencia, prudencia y mesura, pienso que haría un buen papel como titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por último, el periodista F. Bartolomé en su columna Templo Mayor escribió: “los dirigentes de la alianza opositora integrada por los partidos PAN, PRD y PRI anunciaron que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca será el encargado de elaborar la propuesta… de ¡seguridad! Allá en Tamaulipas siguen revisando el calendario para ve si ya es 28 de diciembre, día de los inocentes”. ¿Francisco Cabeza de Vaca en seguridad? Es un prófugo de la justicia. No cabe duda que a nuestros políticos les falta congruencia.

