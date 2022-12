Atila mexicano desatado

Los jóvenes que alcancen la mayoría de edad ya no tendrán las facilidades para obtener su credencial del INE que hubo hasta ahora, o como desde hace 30 años pudimos tenerla todos, o renovarla cuando tocaba. “Mi INE” ha sido una auténtica cédula de identidad ciudadana, segura y confiable. Y es que diputados y senadores de Morena, con paleros del Verde y PT, convalidaron rencores de López Obrador, quien con el pretexto de “acabar con los fraudes electorales que existen en México”, y “disminuir costos del INE”, dañan gravemente nuestra democracia, empezando por la expedición de tu credencial, la actualización del padrón electoral o la integración de las mesas directivas de casilla con los vecinos, lo que será tortuoso e inseguro -como son los trámites ante el SAT los últimos 4 años-.

Al aprobar sus reformas a leyes electorales secundarias -con graves violaciones a la Constitución y al proceso legislativo-, legisladores levanta dedos mandaron a volar a ciudadanos que exigimos #ElINENoSeToca. AMLO no logró los votos necesarios para aprobar su reforma a la Constitución (desaparecer INE y regresar control de elecciones al gobierno y que sea Gobernación quien expida la credencial de elector). Y sí logró con su mayoría tiránica, a la manera hitleriana, un bodrio de legisladores que no pudieron leer un texto de más de 200 páginas, referidas a 450 artículos, en unas cuantas horas. Máxime cuando se trata de las reglas del juego electoral, las que para ser legítimas requieren un amplio análisis y apoyo de los actores políticos. Los del Verde y PT venden caro su amor (prostitutos): pedían que aun cuando no sumen el 3% de la votación requerida en ley, mantendrían registro y subsidios. Morena les compensará su entrega a la voluntad del Führer.

Este nuevo evento destructor contra el INE fractura su columna vertebral: al Servicio Nacional Electoral, que es un servicio civil de carrera exigido desde la Constitución (para policías del país también y no aplicado), desaparecen sus direcciones ejecutivas: la nacional, las 32 juntas ejecutivas locales y, sobre todo, las 300 distritales, base de su organización permanente. Nombrarán cada 3 años al funcionariado: sin carrera, improvisado, temporal, sólo para esa elección. Hoy, el 98% de los ciudadanos estamos dados de alta en el padrón electoral y tenemos credencial del INE confiable. Afectarán su actualización, que se hace en 900 módulos en el país, y diario, coordinado por 300 vocales distritales. Con la reforma dejan solo 32 encargados en todo el país ¡uno por estado! Afectarán la integración de mesas directivas con vecinos y la instalación de casillas, así como el cómputo de votos. Profesionalizar al INE, luego de concursos públicos, capacitación y evaluación permanentemente, fue una inversión ganadora para todos y la estabilidad de su funcionariado garantizó libertades y derechos ciudadanos. Quitan penas por promoción personal de servidores públicos con fines electorales o el uso indebido de recursos públicos o conductas anticipadas de campaña, que ahora hacen Sheinbaum, Ebrard y Adán López (ya fueron advertidos de violar prohibiciones y les vale). Facilita incursión del crimen organizado en elecciones. Eliminan la sala especializada del Tribunal en estos asuntos de propaganda. Prohíben al IFE y al Tribunal que puedan cancelar candidaturas por faltas graves a la ley. No habrá piso parejo, sí ventajas indebidas para la mafiocracia de la 4T, deslegitimándose a paso veloz en el ejercicio del poder.

Como Atila destruyó lo construido en siglos del imperio romano (y también asesinó a su hermano y la lucha entre sus hijos disolvió su tribu) así, las locuras de AMLO destruyen en un instante lo que los mexicanos tardamos décadas en construir y militariza y nos regresa al autoritarismo priísta. Lo que sigue es impugnar ante la Corte las 21 inconstitucionalidades de fondo y las del proceso legislativo. Luego, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los ciudadanos a cobrar cuentas a levanta dedos y sus partidos y contener más destrucción: sensibilizando, deliberando, organizándonos dentro y fuera de partidos opositores, o formando otros que sirvan.





Analista político. Extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

@jalcants