Atender a los migrantes: más que un trabajo, una noble misión

Existen de marchas a marchas. Así como marché en Washington con demócratas y republicanos para exigirle al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, una reforma migratoria, hoy la vida me ha dado la gran oportunidad de tener otro tipo de andanzas: me ha dado la noble misión de acompañar a los migrantes en su camino. Puedo decir que, por experiencia propia (mi madre fue una mujer migrante que encontró en Guanajuato, México, el hogar donde formaría a su familia), sé que también existen las otras marchas. Me refiero a aquellas en las que miles de personas toman a diario la decisión más difícil de su vida: abandonar su hogar y a sus seres queridos para buscar el llamado “sueño americano”. No puedo ser ajeno a ninguna de estas marchas, porque, como mexicano, debo librar toda batalla que busque una mejor vida para nuestros paisanos.

El primero de diciembre del 2022 tuve el honor de tomar protesta como titular de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (Conofam). Desde ese día, la visión que tenemos en Guanajuato como coordinadores nacionales es la de ir juntos con todas las entidades del país para responder a los nuevos retos que nos presenta la movilización masiva de personas. ¿Y cuáles son las dimensiones actuales de la migración en México? Desde 2019 somos el segundo país expulsor de migrantes a nivel global, superado únicamente por la India. Asimismo, las entidades de la República Mexicana con mayor porcentaje de migrantes son el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Además, nuestro territorio nacional forma parte del corredor migratorio más grande del mundo, al representar el 3.9% de la migración en todo el orbe, lo que ha puesto a prueba a los gobiernos estatales desde hace décadas.

Ante este panorama, les puedo asegurar que en la Conofam estamos listos para enfrentar el reto. El 24 de febrero llevamos a cabo la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023, la cual tuvimos el gusto de ser anfitriones en las oficinas de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional de Guanajuato. Como parte de los trabajos de esta primera sesión, definimos la mesa directiva, la cual será pieza clave para que se cumpla en tiempo y forma el plan de trabajo elaborado de manera conjunta para beneficiar a los migrantes mexicanos y a los de otros países que cruzan por nuestro territorio. Asimismo, se presentó una propuesta para la actualización de los estatutos que rigen a la Conofam, con la finalidad de adecuarlos a la nueva realidad de la migración no sólo en México sino en todo el mundo.

México es tierra de migrantes y las andanzas de nuestros paisanos, sean del estado que sean, forman parte de nuestro éxito como país. Por eso, en la mayoría de las entidades contamos con el compromiso de nuestros respectivos gobiernos para atender a este sector de la población. Por ejemplo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo creó la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional para dar respuesta de manera sólida a las necesidades de los migrantes y de sus familias. Ejemplo de este compromiso del gobernador fue la visita que tuvo la semana pasada a la Casa Guanajuato Dallas-México, en donde invitó a los exgobernadores de los últimos 30 años de la entidad, (incluido el expresidente de México, Vicente Fox Quesada) quienes han sido parte del fortalecimiento de la atención y apoyo a nuestros migrantes. En esta visita, entregamos a migrantes guanajuatenses cientos de actas de doble nacionalidad y les acercamos una gran variedad de trámites y servicios que tenemos para facilitarles la vida. Pero, sobre todo, escuchamos a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos para encontrar la manera conjunta de salir adelante como estado y país.

Los mexicanos tenemos, entre otras cosas más, algo que definitivamente nos hermana: nuestro vínculo con la migración. Todos tenemos a un abuelo, una madre, un hijo o un conocido que se encuentra ahora mismo, al leer este artículo, en alguna ciudad como Los Angeles o Chicago, ganándose la vida. O bien, muchos de los lectores de este espacio han ayudado a nuestros hermanos centroamericanos que atraviesan el país, sobreviviendo las peores calamidades y abusos, con tal de llegar a la frontera con Estados Unidos. Quizás por eso la migración nos hermana, porque la vivimos con intensidad y desde todas sus aristas. En la Conofam nos hemos convertido, desde 1999 en que se creó este organismo, en aliados permanentes de los migrantes. Somos, por convicción, sus acompañantes incondicionales en el camino que han elegido para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

