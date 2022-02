ASISTENCIA AL MUSEO MIGUEL HIDALGO

El sábado 19 del presente mes y año tuve el honor de asistir al Museo Miguel Hidalgo de Abasolo, Guanajuato, con motivo de la presentación del libro Recuerdos de mi Madre. El evento estuvo presidido por cuatro importantes y valiosas mujeres: licenciada Rocío Cervantes Vargas, Presidenta del H. Ayuntamiento 2021.2024; la Coordinadora del Museo, licenciada Lupita Negrete Chávez; la autora del libro, señorita Margarita Hernández López y su querida hermana Dellanira.

Al hacer uso de la voz, la escritora, con voz melodiosa afirmó: “Un libro es la mirada del escritor en forma de letras. Es increíble cuando hacemos un alto, volteamos a ver el camino y nos damos cuenta de todo lo que tenemos que agradecer. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado a ser lo que somos.

Cuando mi mamá faltó yo quería abandonar el proyecto y dejarme llevar por la tristeza, pero mi hermana me animó y no me dejó sola, así que a ella le debo que estemos todos aquí. También estoy muy agradecida con todos ustedes porque he recibido su apoyo para lograr que esta pequeña parte de la historia de nuestro pueblo, no muera. En la misa de cuerpo presente de mi mamá, me sentía tan mal que le dije a Dios: “Por favor, abrázame”. Al terminar la celebración, mucha gente se acercó a darme el pésame, y en el abrazo pude sentir a mi mamá y a Dios. El abrazo que le pedí, me lo dio a través de las personas. Así lo siento en este momento.

El día de hoy Dios me vuelve a abrazar mediante el cariño de ustedes. Después tuve otra ocasión difícil cuando sentí la palabra “mamá” atorada en mi garganta y no tenía a quien decírsela. Luego de varios días, la palabra formó un hueco en mi interior que crecía y amenazaba con devorarme. Entendí que tenía que aprender a vivir con ese vacío; una forma de sobrellevarlo fue externándolo, y lo hice por medio de las letras.

Les comparto un poema que nació de esta lucha: VACÍO. ¿Quién soy sin pronunciar tu nombre? Flauta sin aire que se ahoga en el silencio ¿De qué sirve tener las notas cuando el ritmo y la armonía no están presentes? Tronco hueco sin voz, mutismo que mata la melodía. pausa eterna que me convierte en nada. Recordar las pláticas que tuve con mi mamá, también son un salvavidas en los momentos difíciles. Tener parte de su niñez en un libro, es como un tesoro en un cofre.

Las anécdotas de mi mamá me hacen sentir más conectada con mi pueblo, con mi gente. Y me llevan a un análisis. El pasado nos hereda tradiciones, las tradiciones nos hacen hijos de un pueblo, eso nos convierte en hermanos, por lo tanto, somos una familia, una unidad. Quiero agradecer a la Presidencia Municipal por su interés en la historia de nuestro pueblo y al Museo Miguel Hidalgo por abrirme sus brazos y acunar mi proyecto. Gracias Lupita y Charly han hecho un gran trabajo. Gracias a mi cuñado, José Guillermo Silva, director del Conservatorio Gustav Mahler de Irapuato, México, por regalarnos el momento musical con la participación del ensamble”. Bellas palabras para tan memorable ocasión.

