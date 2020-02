ANTOLOGÍA CON ESTILOS DIVERGENTES

“Autor de más de cincuenta obras publicadas en los géneros de poesía, novela, cuento, teatro y ensayo. Ha traducido obras desde el inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín. Además de la literatura, otras de sus prácticas artísticas son la música, la fotografía y el teatro”. Ésta es, parte de la trayectoria del maestro universitario e investigador Benjamín Valdivia, mismo que escribió en la presentación de la Antología de Escritores Guanajuatenses Letras Interiores de la Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato: “Como es de esperar, en esta generosa cantidad de propuestas hay estilos divergentes, alcanzando tanto el diálogo con la tradición como intenciones de ruptura. Debemos decir que este volumen toma el pulso de la actualidad y lo presenta con todos sus matices, son sus realizaciones y sus futuros. En eso consiste su interesante aportación para mirar de cerca todos los componentes del mapa de las letras en el estado”. Hagamos el siguiente ejercicio: de los 46 municipios de Guanajuato, 30 aportaron obras para la Antología de Escritores. Ahora veamos cuántos participaron por municipio: Salamanca 18, León 15, Irapuato 14, Celaya 13, Salvatierra 11, Tarimoro 8, Comonfort 7, Pénjamo 7, Abasolo 6, Guanajuato 6, Yuriria 6, Moroleón 6, San Felipe 4; Apaseo el Alto, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, Uriangato, Purísima de Bustos, 3 cada uno; Acámbaro, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santiago Maravatío y Tarandacuao, 2 cada uno; Apaseo el Grande y Jaral del Progreso 1, cada uno. Suma total, 162 escribientes. Enseguida analicemos el municipio Irapuato. Como lo mencionamos en supra líneas, participaron 14 autores: Alberto Clarke Bideau, un joven que se inspira en temas familiares. Alma Isela Medina Maldonado, desde pequeña le gustó la poesía, llegó a Guanajuato y se apasionó por el arte. Daniel Cadena Barajas, pasante de licenciatura en Comunicación. Everado Marcelino Hernández Palero, mejor conocido como Ever Palero. Escribe poesía desde los 50 años. Maestro Ezequiel Soto Martínez, en agosto 2020, cumplirá 25 años de articulista. Ian Daniel González Carillo, el de menor edad de todos. J. Jesús Arriaga Alcántara, colaborador de Correo, AM, Heraldo y XEBO radio. Jaime Panqueva, escritor y poeta galardonado. Jesús Salvador Almanza León, escritor y poeta. Jorge Olmos Fuentes, reconocido autor de varios poemarios. María del Carmen Ponce González, entusiasta coordinadora de Tertulias Literarias en Irapuato. María Guadalupe González Granados, joven y alegre poeta por convicción, Roberto Rivera Barquín, cursó Letras Españolas en la Universidad de Guanajuato y el teatro es su pasión. Silvia Carrillo Martínez, desde hace más de 20 años se dedica a la música y la fusiona con la poesía. Confirmo los estilos divergentes con los siguientes versos de Ever Palero: “Si yo pudiera hacer que el tiempo / ¡que el tiempo! diera marcha atrás; / ¡ah! lo que más yo desearía es / poderla volver a besar”. A fin de cuentas, la diversidad enriquece la literatura.

