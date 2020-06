¿ÁNGELES, HÉROES O PROFESIONALES DE LA SALUD?

En la primera línea de atención a pacientes de Covid-19 están médicas, médicos, enfermaras y enfermeros; inclusive camilleros, trabajadoras sociales, choferes de las ambulancias, personal administrativo y de intendencia de los hospitales, todos aportando su fuerza laboral para que el sector salud cumpla su misión. A pesar de eso, las agresiones a personal médico van en aumento en distintos estados del país.

Uno de los primeros incidentes fue vivido por una enfermera, quien después de una pesada jornada de trabajo, acudió a un Oxxo a comprar un café, fue recibida con burla y le facturaron dos dedos de la mano, al impedirle la entrada. Otro caso ocurrió en la ciudad de México, en una clínica del IMSS en Azcapotzalco, donde familiares de una persona que murió por coronavirus agredieron a médicos que no les autorizaron acercarse al cuerpo para evitar contagios.

El tercer caso que relato fue en una comunidad de Oaxaca, donde sus habitantes insultaron a médicos al creer que éstos estaban contagiados, a una doctora hasta la desalojaron de la habitación que rentaba. Los incidentes más recurrentes son prohibir, arbitrariamente, el uso del transporte público, agresiones físicas y verbales al interior de los hospitales y en la calle, identificándolos por su uniforme. De ahí que el personal de salud ha solicitado y les fue concedido, les permitan usar ropa casual en la calle y el uniforme, solamente en las instituciones de salud.

Fabiana Maribel Zepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, pide a los mexicanos que respeten al personal médico que vean en las calles. Pues tienen un conteo oficial de agresiones en cada uno de los estados del país, la cifra nacional es muy elevada, por lo tanto, se les pide que recuerden: “el personal médico está arriesgando su vida para salvar la vida de aquellos infectados por el Covid.19”.

Al considerar que estas agresiones son actos discriminatorios, las quejas han sido recibidas por dos instituciones: Consejo Nacional para prevenir la discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o en la correspondiente, comisión de los derechos humanos, estatal. Al estar redactando esta entrega, me enteré en facebook que la organización Save the Children señaló que las y los niños no son catalogados como grupos de alto riesgo, sin embargo, el incremento de muertes, con datos de la Secretaría de Salud al 4 de junio del presente año, suman 46 por Covid-19.

Les recomendamos a los padres de familia extremar precauciones porque se dice, no hay mayor dolor que la muerte de una hija o un hijo. Para concluir, el personal médico ¿son ángeles, héroes o profesionales de la salud?. Son profesionales de la salud, requieren medicinas, instrumentos y equipo de protección para ejercer su vocación, al hacerlo en grado excelso, se convierten en héroes, en héroes de la humanidad que luchan por conservar la vida de sus ´pacientes, transformándose en ángeles… ¡en rayos de luz divina !.

ezequielsotomar@outlook.com