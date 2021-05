ALMA MEDINA, POETA Y ¿PRESIDENTA?

La Red Estatal de Tertulias Literarias Guanajuato José Luis Calderón Vela es apartidista. Está integrada con cientos de poetas, escritores y artistas, miembros y adherentes de México e incluso del extranjero. Contamos con este espacio para dar a conocer nuestras obras literarias o productos artísticos. En nuestro País se vive una jornada electoral sin precedentes, varios de nuestros colegas participan como candidatos de partidos políticos, a algún puesto de elección popular y todos acudiremos a votar.por quienes presenten las mejores propuestas.

Es el caso del doctor José Herlindo Velázquez Hernández, fundador del Encuentro Internacional de Poetas y Escritores de Salvatierra, Guanajuato, desde hace más de 15 años. Tiene en su haber ocho libros de poesía, cuento y novela. Ha participado en múltiples antologías y revistas. Pepe Velázquez fue presidente municipal de Salvatierra en la administración próxima pasada y ahora se presenta como candidato del PRI a diputado federal por el distrito 10. Por su experiencia, conocimientos y carisma estoy seguro que ganará. Gabriela Cázares Blanco -mejor conocida como Gabriela de Uruapan- es licenciada en Educación Preescolar y en Filosofía, también tiene estudios de maestría en Filosofía por la Universidad de Querétaro. Es integrante de los colectivos literarios Aradia y Andén de Letras.

Es activista por los Derechos de las mujeres. Es poeta que juega con las imágenes y las convierte en letras Actualmente es candidata suplente a diputada local en Uruapan, Michoacán, por el Partido del Trabajo. Otra compañera es Alma Isela Medina Maldonado. Nacida en la bella tierra de Sonora, a temprana edad inicia su pasión por la poesía dejándola en pausa para dar vida y cauce a la familia. Fue en el amado estado de Guanajuato que retoma, años más tarde y con más pasión, las letras, el lienzo y su increíble interpretación libre del arte que da la continuidad a lo que tanto disfruta”.

El poema titulado Ojos Serenos, lo inicia así: En el remolino de tus ojos miel/ se pierden mis ansias y deseos/. Le contesta uno de sus muchos admiradores: “Mis ansias y deseos los encuentro en tus hoyuelos/ cuando me sonríes”. Alma Medina es directa y franca, la frase de Oscar Wilde la dibuja: “Si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo”. En tu Pupila, es otro poema, dice así: En la pupila de cada beso buscarás, / el calor de mis brazos/ la exhalación será un desfile/ de letras, formando/ nuestra historia alada./ En los recovecos de cada lágrima/ seca, dormirán las noches/ con sus estrellas desteñidas.

De nuevo ahí me buscarás/ despediré al amor/,/ el cariño, la calidez de mis manos!/ En el amanecer de cada noche/ en reposo, mi amor destella/ desde el horizonte del norte/ a la metida del sol inútil/ caduca/ fenece,/ olvida…/ entristecido el baúl encierra un amor/ que se ha ido! Alma Medina es candidata por MORENA a Presidenta Municipal de Arizpe, Sonora. Espero que gane, lo merece. ezequielsotomar@outlook.com