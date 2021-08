ALISTAN EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES

El Presidente de la República y el Gobernador de Guanajuato coinciden en regresar a clases presenciales, el 30 de agosto. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, planteó que la educación se considere actividad prioritaria y esencial, por lo que se promoverá el regreso a clases presenciales y “no estará sujeta a reducciones aun cuando haya color rojo del semáforo epidemiológico”.

La secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero reiteró que es impostergable el regreso a las aulas. La maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública dio a conocer que mantiene un diálogo permanente con las representaciones sindicales de todo el país para garantizar un regreso seguro a las escuelas argumento que atiende la necesidad de alumnas y alumnos de tener un espacio amigable y propicio para socializar.

Lo positivo, la mayoría del personal educativo está vacunado. Lo negativo, los estudiantes, no. El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza dijo que la dependencia a su cargo está lista para el regreso a clases estimó que al menos entre el 20 y el 30 por ciento de los alumnos regresarían, pero los aforos dependerán de los Consejos Técnicos Escolares. La SEG lleva seis meses preparándose; la Prueba Piloto ha tenido mucho éxito y es un referente a nivel nacional. En cuanto a infraestructura, en el estado existen 13 mil instituciones educativas de las cuales, dos mil 800 reciben mantenimiento menor y estarán listas antes del regreso a clases y por supuesto, se reforzarán los protocolos sanitarios en cada plantel.

En cuanto a la Universidad de Guanajuato, me permito dar a conocer lo siguiente: una madre de familia fue a inscribir a su hijo, a primer semestre en la Preparatoria Ricardo Flores Magón de Irapuato, dirigiéndose a la secretaria enfatizó “Si regresan a clases presenciales, daré de baja a mi hijo” -¿Por qué? -le preguntaron. “Porque yo tuve Covid-19, afortunadamente superé la enfermedad, pero fue muy doloroso.

Me quedaron secuelas, me siento cansada todo el día, algunas cosas no las recuerdo. Sencillamente, no quisiera que mi hijo pasara, lo que yo viví. Prefiero que repita un ciclo escolar a perderlo para siempre”. Muy comprensible la posición de la mamá. Nosotros podemos apoyarlos con clases en línea o con cuadernillos. Seguramente las instrucciones que dio el licenciado Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato le sirvan a ella y a quienes estén en contra del regreso presencial: 1. El regreso será voluntario 2. Gradual, 3. Híbrido. 4. Con aforos en universidad, del 30 al 50 %.

5. Se privilegiará la asistencia presencial en las asignaturas que requieran práctica y 6. Unos días asistirá una parte del grupo y otros días, otros y 7. Si surge un brote, se retornará a clases en línea. Nuestro gobernador también dijo: “El regreso a clases será voluntario, no habrá consecuencias a quien no mande a sus hijos a la escuela”. Si cada integrante de la comunidad educativa hace lo que le corresponde, venceremos el reto.

ezequielsotomar@outlook.com