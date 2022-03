Alerta Agropecuaria

¿Qué significa la revocación de mandato?

En nuestro recorrido por varios ejidos y/o comunidades de nuestro municipio de Irapuato, Gto. Algunos campesinos hombres y mujeres nos han cuestionado con la pregunta recurrente ¿Qué significa la revocación de mandato y cuando se hará la revocación de mandato?

Primero empezamos a responder diciendo ¿Qué significa revocación? El término revocación proviene de un vocablo latino que hace referencia a la acción y efecto de revocar (verbo que significa dejar sin efecto una resolución o mandato; apartar o disuadir a alguien de un designio; o hacer retroceder alguna cosa). f. Der. Anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que había resuelto. La ratificación de mandato, inspirada en la figura de revocación de mandato, es una herramienta de participación con la que el ciudadano puede evaluar, a través del voto libre, directo y secreto, el trabajo de algún gobernante.

¿Cuándo se hará la revocación de mandato? Desde Hermosillo, Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió un mensaje a sus opositores a quien les dice que no “coman ansias” y esperen a la elección de junio de 2021 para la revocación de mandato en 2022, tiempo para decidir si continúa al frente de la presidencia de México; aclaró en aquel entonces.

¿Cuándo es la revocación de mandato? - El próximo domingo 10 de abril de 2022, todas y todos los mexicanos que estamos inscritos en el padrón electoral tendremos que ir a votar por ya sabes quien, en las casillas que se instalaran cerca de tu domicilio, deberás ubicar la casilla que te toca, porque en este proceso democrático, será la mitad de las casillas que se ubican en un proceso electoral constitucional.

¿Cuál es el concepto de consulta popular? - La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio.

Mejor explicado: La revocación de mandato no es -como la oposición repite una y otra vez- una estrategia para movilizar a la población y “legitimar” al presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

No, claro que no, el presidente de México no necesita legitimarse: recordemos que ganó con el apoyo de más de 30 millones de mexicanos que votaron por él y hoy es según expertos y especialistas internacionales, el líder con mayor aprobación en el mundo. Así pues, no es necesario “legitimarlo”.

La revocación de mandato va más allá de la administración del C. Presidente de la república; es un derecho que tenemos todos los mexicanos, y establecido en la constitución política de los estados unidos mexicanos y que será una herramienta fundamental del pueblo para defenderse de los malos gobiernos. La profundización de la democracia no se conquista por decreto ni por qué este escrito en las leyes. Para ahondarla se requiere práctica y crear una costumbre colectiva. Y eso solo se logra con el ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos.

La democracia es la esencia del ejercicio del poder por el pueblo, en otras palabras, es como un músculo que tenemos que ejercitar. En este sexenio se ha tratado de entrenar ese músculo para que tome fuerza y así poder controlar la corrupción y la impunidad.

