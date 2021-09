ALERTA AGROPECUARIA

Muchos Regidores poca oposición…"En Irapuato no existe una oposición real" Catarino Mendoza Gutiérrez Regidor H. Ayuntamiento Constitucional de Irapuato

En Irapuato, son pocos los que han mostrado una postura crítica en la administración de Irapuato, existen regidores de oposición, cuyo trabajo es ayudar a tener un buen gobierno municipal, pero también deberían ser los principales críticos de las malas acciones promovidas por el partido gobernante.

La victoria del Partido Acción Nacional (Pan) en las elecciones locales del pasado junio 2021, que el próximo 10 de octubre encabezaran el H. Ayuntamiento en Irapuato, refleja que la estructura partidista sigue trabajando, mientras que la oposición no está preparada para hacerle frente, pues en la actualidad no existe una oposición real.

Un día después de la Sesión de Ayuntamiento donde se analizó el último informe anual de la Administración Municipal.

Para Irapuato es un "cheque en blanco", principalmente para hacer las modificaciones necesarias a la ley de ingresos y egresos, y manejar los presupuestos a su antojo, lo que, añadió, debería preocupar, la deuda pública, no obstante, de manejar finanzas sanas, la inseguridad y consecuentemente desarticulado el tejido social.

Pendientes que deja esta administración: inseguridad, pues seguimos ocupando los primeros lugares a nivel nacional y mundial en inseguridad pública, y consecuentemente la descomposición del tejido social, corrupción e impunidad en Irapuato, otro pendiente es que tenemos una mala planeación de nuestras avenidas y calles, un pésimo drenaje pluvial, pues apenas una mediana lluvia y las calles se vuelven arroyos y las avenidas ríos, otro pendiente que dejo esta administración es la contaminación de Irapuato pues ocupa el 6to lugar nacional de ciudades más contaminadas, el campo sigue en el abandono sus caminos y brechas en pésimas condiciones, solo a tres se les dio atención. La rendición de cuentas no muy claros ni transparentes, pese a los reconocimientos de finanzas, sanas, pues tenemos arrastrando una deuda heredada de 500 millones de pesos, que se deja en 200 millones aproximadamente, los 150 millones a japami que ya se liquidaron, y los 90 millones de pesos que según se aportaron a un estadio que no tiene equipo de futbol, etc.

¡Queda pendiente que los parques y deportivas públicas sean eso públicas! El parque Irekua y las deportivas deben ser públicas “Gratis”, no privadas de cobro al público.

Otro pendiente es voltear la obra pública a los pobres, a las colonias y comunidades de la periferia de la ciudad, que el desarrollo se opere en los cuatro puntos cardinales del municipio, para transformarlo y que todos podamos vivir en un sitio mejor.

De igual forma es necesario señalar que la oposición en Irapuato no está preparada para hacer el trabajo de oposición casi todo lo votan a favor: "No contamos con una oposición real. No tengo esperanza de ella.

Nuestro reconocimiento a todos los servidores público de esta administración, como en todo hay buenos y malos, pero todos entregaron su esfuerzo para que nosotros brilláramos, al Presidente Municipal lo felicitamos por su tercer y último informe de esta administración.