Alerta Agropecuaria

Municipios del norte de Guanajuato, los más afectados por la sequía.





Pese a la sequía que tiene el estado de Guanajuato por la falta de lluvias, el estrés hídrico y los fenómenos del cambio climático, el director general de la Comisión Estatal del Agua, Francisco de Jesús García León, dio a conocer que el tema de la sequía no impactó a todos de la misma manera, ya que el problema del agua potable no afectó a los municipios del corredor industrial.

Agregó que ese problema únicamente se presentó en las localidades de la zona norte y que son sitios que están muy alejados de la zona de abastecimiento, que son municipios como Atarjea, Doctor Mora, Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Victoria y Xichú.

El problema que tienen en la zona norte es que la población está muy distante y lo que provoca con el abastecimiento de agua es que no todas las personas tengan el sistema formal, es decir, el agua entubada en casa.

El director agregó que lo que realmente se busca es la conservación de la fuente del abastecimiento del agua tanto superficial como subterránea y para ello se tiene que considerar el ciclo hidrológico.

“Desgraciadamente en las aguas subterráneas quien tiene el control absoluto de aguas subterráneas es la federación, nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre esto. Y la federación durante muchos años se encargó de dar títulos de concesión a los diferentes usos o usuarios de agua para hacer extracción, sin embargo, dieron más volumen de agua de la que se puede extraer del acuífero”, dijo.

Por otro lado, comentó José Francisco Gutiérrez Michel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato (SADyR), que hasta el momento la sequía no se reportan pérdidas en la agricultura, el sector más golpeado ha sido la ganadería. La razón es simple, manifestó Gutiérrez Michel, “la afectación para la agricultura sólo ha sido retrasar los ciclos de siembra en este caso primavera–verano, pero no necesariamente se puede hablar de pérdidas, mientras que el ganado de pastoreo libre es el que ha tenido sus consecuencias, sabiendo que casos de animales muertos por falta de agua, el funcionario manifestó saber que está ocurriendo, pero no un reporte preciso sobre este tipo de afectaciones.

Así que, para seguir sosteniendo su actividad económica, los ganaderos debieron vender algunos animales para disminuir sus costos de mantenimiento y con ese dinero buscar la supervivencia del resto del ganado.

Aquí el problema principal es el agua ya que el alimento a costos altos puede llevarse a los animales, “pero el agua no hay de donde sacarla y debido a la temporada de sequía los bordos de abrevadero están secos casi todos, además que por la sequía no ha creció la hierba en el campo que es el principal alimento”.

El secretario indicó que hasta ahora las lluvias recientes que también no han sido homogéneas, no han sido suficientes, pero aún no se puede cantar victoria porque apenas se empieza a humedecer el suelo.

