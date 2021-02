ALERTA AGROPECUARIA

Charla con los políticos… Irma Leticia nos platica

Me considero una mujer, sencilla, común y corriente, con muchos defectos y debilidades, hecha como todas las mujeres mexicanas, de lucha, de trabajo, siempre pa´adelante, de resistencia, sacrificio y perseverancia: Irma Leticia González Sánchez.



Concibo la Política, como el arte de servir a los demás, en donde exista un debate plural, El debate es un instrumento que siempre debe mantenerse en Morena en el marco del respeto y reconocimiento a los demás. Estamos trabajando duró como servidora del pueblo o simple ciudadana Irapuatense, continuamos preparándonos, capacitándonos profesionalmente, porque además de haber estudiado dos Licenciaturas, ahora me encuentro estudiando una Maestría en Administración Pública y estoy en el último cuatrimestre para terminar mis estudios y titularme como Maestra en Administración Pública, los tiempos actuales y la sociedad exige políticos preparados, frescos, no improvisados, de mentalidad diferente, con nuestra mejor aptitud y actitud para poder servir a la gente, sin descanso sin tregua incluyente, abierta a todo aquel que quiera participar, con los ciudadano que quieren un cambio verdadero. Agradezco a los 15 participantes en las asambleas virtuales, que estamos organizando y reclutando un ejército colectivo ciudadano de más de 1000 gentes plurales, incluyentes, participativos de lucha y de propuesta, con convicciones propias, que no se vendan al mejor postor. Sigamos promoviendo la participación de tod@s en el movimiento ¡Enhorabuena!

Podemos concluir y decir que un debate plural es donde no hay restricciones de pensamientos, ideas o raciales . Es decir, existe una libertad para la generación de ideas y argumentos. Los integrantes del Partido tenemos derecho a ejercer a plenitud nuestra libertad y el derecho a disentir, procurando expresarnos en público con respeto hacia los demás compañeros. Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo común superior que se llama Irapuato, nuestro estado y consecuentemente México y por ello vamos a transformar la forma de hacer política para que le vaya bien a nuestro municipio. También pienso, que debate plural es intercambiar ideas conocimientos causas de un suceso, es decir; todo lo que amerite de interés por varias o cierta cantidad de personas interesadas en el cambio verdadero.

En nuestro movimiento, se vale discernir, se vale intercambiar puntos de vista en donde prevalezca el dialogo, la concertación, los acuerdos, sin más restricciones que el respeto a los demás con inclusión y tolerancia.

