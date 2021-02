LOS INVISIBLES LOS NIÑOS DEL CAMPO.

Todos los niños en el campo… y no nada más del campo de Irapuato, del estado de Guanajuato y de México, tienen derecho a la vida, la salud, a la alimentación, el desarrollo, la participación, la expresión, el juego, la diversión y la educación. Lograr que los niños se desarrollen durante sus primeros seis años, es transitar hacia el cumplimiento de estos derechos. Desafortunadamente en el campo, cada año cientos de miles de niños no lograrán desarrollarse plenamente porque sufren las consecuencias de hambre, la pobreza, una mala alimentación y falta de oportunidades de estimulación y aprendizaje.

En el campo primero creemos que el gran compromiso de nuestra generación es lograr una educación de calidad en todos los niveles. Para muchos niños campesinos, especialmente aquellos que provienen de familias de escasos recursos, primero los mandamos a cuidar las chivas como pastores, luego la primaria es ya muy tarde. Al final, muchos de ellos pasarán a engrosar las filas de niños con discapacidades de aprendizaje no identificadas, niños que “batallan” para acordarse de las letras y los números o bien, niños que simplemente “no se les da la escuela”.

Fueron niños invisibles al sistema, que terminan sufriendo las consecuencias de una atención insuficiente o poco efectiva. Esto no tiene porqué ser así. El problema es urgente e impostergable. El periodo más crítico en el desarrollo de un ser humano coincide con el periodo en el que se encuentra en su mayor condición de vulnerabilidad y dependencia de los adultos que lo rodean. Por ello la importancia de hacer a los niños pequeños socialmente visibles.

En esta editorial de Alerta Agropecuaria, describimos lo que se está haciendo y lo que falta por hacer para asegurar que los niños del campo y de México entero puedan alcanzar su máximo potencial. Nuestro propósito es hacer un llamado a las autoridades estatales, municipales, federales, a los legisladores locales y del congreso de la unión para que coloquen este tema en su agenda diaria de la importancia del desarrollo de los niños y niñas desde el periodo prenatal y durante sus primeros seis años de vida en lo más alto de la agenda política del país.

Es nuestra intención también, generar un esfuerzo amplio por parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como el público en general, para darle la importancia que este tema merece. Nacer en un hogar de bajos recursos, o donde los padres no pueden o no saben cómo apoyarlo, no tendría por qué limitar los alcances de un niño. Todos los niños y las niñas tienen derecho a ser vistos, y a desarrollarse plenamente. Hay mucho por hacer. Este humilde articulo como un granito de arena constituye un primer paso hacia asegurarnos que todos los niños y las niñas en el campo de Irapuato, todo Guanajuato y México puedan, en su momento, estar listos para aprender en todos los niveles.

Pero estimado amante de la buena lectura, usted tiene la mejor opinión; las opiniones expresadas de la editorial Alerta Agropecuaria son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de nuestra empresa editora, hasta la próxima.