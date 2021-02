ALERTA AGROPECUARIA

ANIVERSARIO DE IRAPUATO, Conmemorarán el 474 Aniversario de la Fundación de Irapuato, este lunes 15 de febrero del 2021.





UN TESORO A FLOR DE TIERRA… EL SITIO IDEAL PARA VIVIR!...





En ésta ocasión, contrario a mi estilo de historias y relatos, lo que os voy a contar es una pequeña narración relativa a nuestra hermosa ciudad!... Nuestro IRAPUATO.

Amanecer en el campo es una de las cosas más hermosas, sentir el rico rocío de la mañana, con rico aroma a fresa, ver volar y escuchar la alharaca de los tordos amarillos que con sus graznidos saludan al Creador y le piden que los provea de sus alimentos, se ven volar a un par de torcazas curruqueando y a un hermoso petirojo o chivito postrado en la rama de una higuerilla... Ver como escurren las gotas de las lechugas y de las acelgas que tal parece que se las sacuden con el aire mañanero, nace un nuevo día y empieza a nacer el sol, gracias Dios por regalarnos un día más de vida... En nosotros está el vivirlo a plenitud.

… Ya hace algunos años, llega a sus labores Don Manuel Herrera, con su azadón al hombro y su inseparable hoz zurda y digo así porque tiene la curva hacia la derecha, contraria a las demás que lo tienen hacia la izquierda pero es que él, desde pequeño ya era zurdo, cosas tan curiosas...vestido con sus zapatos de vaqueta, de esos que llaman bolillos de suela de avión y su inseparable sombrero de Palma y cargada al hombro su güaje con agua fresca y su tapón de olote, que le da al agua un rico sabor, como a manantial o agua zarca...

Hombre recio de mirada aguzada y tez morena, requemada por el sol... Pero lleno de sabiduría y amor por la tierra, esa misma que lo vió nacer y que ha sido fuente de origen para sus hijos, en este caso Manuel chico y sus nietos Ángel y Faty, quienes son todo su querer.

Un gran cariño es el que les profesa, aunque en ocasiones no esté de acuerdo con Manuel chico, quien sueña que algún día logrará convencer a su Tata para que venda sus tierras y con lo que le den por ellas, ya descanse en la comodidad de su casa.

Situación punto menos que imposible, pues la tierra lo es todo para un campesino, en este caso para Don Manuel.

Ya va a ser tiempo de sembrar, dice y saca su libro para checar las fases de la luna y ver cuándo será siembra fértil y es que él toma en cuenta su almanaque "El antiguo Calendario de Galván" y empieza a sacar cuentas para la siembra de flores y dice... Necesito ya sembrar porque si no, no me va a florear bien y necesito que tampoco se me pase de madura, ya viene Semana Santa y habrá buena ventas, si no me hela me va a ir muy bien, además tengo que sembrar manzanilla porque la compran para darla de reliquia en las iglesias...

Se pone a desquelitar sus surcos de fresa... Ya está llena de florecilla blancas, lo cual lo llena de gusto, empieza a sudar y se limpia la frente con su paliacate rojo.... Y es que es una buena extensión de terreno, la cual está ubicada por San José de Jorge López, allá por El Nido... donde viven los León, grandes productores de fresa, recuerdo alguien de ellos llego a ser Presidente de la Asociación de Productores de Fresa de Irapuato, aquel organismo ubicado por la Av. San Pedro, que aglutino grandes líderes del campo de Irapuato (como Jaime Hernández Alcalá, Simeón Mora Martínez, Don Carlos Acosta, Enrique Barbosa, etc.), Tierra que sembraban sus abuelos y padres...

Llega Manuel chico en su bicicleta a llevarle el almuerzo y le dice... Ándele Tata, véngase a almorzar, que ya viene todo bien calientito, ora si mi Mamita Juana le cumplió el gusto y le mando su jocoque y su carne de puerco con chile rojo, sus tortillas largas hechas a mano y su atole de puscua, bueno hasta le puso unos condoches, andele Tata... Sirve que yo también echo taco para acompañarlo y es que no almorcé porque ya era tarde...

Se sientan junto al Toro, que es un montón de caña de maíz terciado como si fuera una casa de indios y que le servirá para descansar y hasta velar cuando iba a helar y había que prender mechones con chapopote y aceite en botes chileros con piedras para colocarlos alrededor del almácigo de lechugas tiernas para trasplantar.

Empiezan a almorzar, prende su radio de pilas, de esos de pilas grandes y lo sintoniza en... ¿En cuál otra? en la WE, para escuchar El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, el Bandido de la Sierra del Oajuco y saca su frasco de nescafé con rico thé de limón, de ese de estropajo y empiezan a almorzar...

Anda cansado Tata, ya le dije la otra vez que hay que echarle herbicida a la fresa para que mate la mala hierba y tenga menos trabajo, ya le dije...

Si hijo y también me dijiste que cambie de variedad de planta de fresa, ya lo sé pero es que entiéndeme que con esos líquidos se envenena la tierra, y también entiendo que hay más variedad de fresas y que si son más resistentes a la plaga, al clima y pesan más, son de mayor tamaño y es más fácil el corte y tienen mejor precio, todo eso lo sé pero la variedad que yo siembro es más pequeña pero ninguna como ella para el sabor, no en balde es muy apreciada y aparte no se echa tan fácil a perder y su sabor agridulce, es inigualable y su dulzura, no se diga ¿o qué? Tú dime...no por nada vienen a comprarme las señoras del negocio de Álvaro Obregón, donde está la fresota.

Eso es verdad Tata, ni que decir... Ya me la mató y feo la verdad... Bueno pues, lo bueno es que hoy me voy a quedar todo el día a ayudarle y si vemos que está muy pesado, contratamos a unas 3 señoras del rancho para que nos ayuden, yo conozco a Chole, "El Bahías" y él nos conectará con doña Pepa y sus hijas, ya ve que usted las deja pizcar cuando acaba de cosechar y las deja recoger lo que queda de la Huerta....

Pasa el tiempo y llega el día en que Don Manuel se pone enfermo, ya no sabía de él, y no puede salir de su casa, hasta la última vez que lo vimos…

Fue Manuel chico con sus hijos a la Huerta, la cual ya tenía 1 mes en el abandono, pues casi no quería ir porque le recordaba a su Tata... Le dice a sus hijos, a Ángel y Faty... ¿Saben qué? Voy a vender las tierras, he tenido algunos problemas económicos y así pienso resolverlos... Se quedaron sus hijos mudos de asombro, pues no estaban de acuerdo y sabían que las tierras eran todo el querer de su abuelo y por más que le pedían a su papá que no lo hiciera, no se echó para atrás en su decisión de venderlas ...

Les dijo a sus hijos ¡vénganse, ayúdenme a quitar el toro de rastrojo! Y empezó a recoger los instrumentos de labranza, pero al recoger el güaje en el que tomaba agua Don Manuel, vio que traía un cordel de ixtle y al jalarlo se atoraba, pues estaba semienterrado y no quería salir, le iba a trozar con la hoz pero decidió escarbar y como a un metro de profundidad encontró. ¡2 canastas medianas de carrizo, de esas en las que echan las Fresas, pero llenas de monedas de oro! Las sacaron llenos de asombro y vieron que traían una bolsa de plástico amarradas al asa y dentro de la bolsa un recado que decía "ésta es mi herencia, es lo que heredé de mis padres y abuelos, resuelve todos tus problemas y dales una buena educación a tus hijos, pero una cosa si te pido, no vendas las tierras! En ellas ha quedado parte de mi vida, mi sangre al cortarme con la hoz, mi sudor al andar trabajando y la tierra de mis huaraches!

Sorprendidos se abrazaron y Manuelito hizo el juramento ¡tienes razón Tata Manuel! Esta tierra bendita ha sido nuestro sustento y lo seguirá siendo por siempre, son nuestras tierras, nuestro Irapuato... La capital mundial de la fresa