La Corrupción en México, después de la Revolución de 1910.

Dados los acontecimientos políticos electorales que están a la vuelta de la esquina en junio del 2021, Alerta Agropecuaria ha hecho un análisis y reflexión en el tema que nos pega a todos y es el de la Corrupción en nuestro País; y para iniciar podemos decir que la corrupción en términos generales corresponde a motivaciones personales, políticos y culturales.

La impunidad es el principal ingrediente para que exista la corrupción, es una parte obscura de la condición humana en la que el individuo carece de integridad sin importar su condición socioeconómica, es decir es el uso indebido del poder público para beneficio privado y/o conflicto de interés.

Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político, es el uso arbitrario del poder.

Reyes Heroles decía que la corrupción, se caracteriza por su clandestinidad además de que se esconde y permanece en la oscuridad.

Arellano. - Se trata de una violación de un deber posicional que se hace en forma sistemática, es decir atreves de una relación social relativamente constante y estable y con amplia capacidad al mismo tiempo de ser oculta para otros.

Manuel Villería. – Son terribles las consecuencias que causa la corrupción que se expande como el cáncer, y provoca desconfianza en el Estado; en un sistema de corrupción las personas sin ética desearán dedicarse a la política.

México es el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica (OCDE), en el 2015 ocupaba el lugar 95, en el 2016 asciende al 123 de un total de 176 países.

En el año de 2017, se puso en marcha “El Sistema Nacional Anticorrupción”, su propósito era prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Se crearon 4 nuevas Leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas y de la Federación. Además, se reformaron tres Leyes: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La contraloría del Poder Legislativo edito la colección de cuadernos para prevenir y controlar la Corrupción del autor: Oscar Diego Bautista, entre ellos Cien años de Corrupción en México a partir de la era Postrevolucionaria 1917-2017, en donde tiene sus raíces la corrupción.

El Desarrollo de la corrupción en México tiene sus raíces en la conquista y en el sistema político colonial, fue en el sistema postrevolucionario cuando se gestaron los elementos y características que dieron vida al sistema político mexicano que se ha mantenido vigente, aunque con nuevos matices.

Con la promulgación de la Constitución política de 1917, se apacigua la revolución mexicana, nacen nuevas Instituciones y así un nuevo sistema político, la revolución acabo con el régimen Porfirista e inicio un Régimen Político Revolucionario 1917-1982 hubo la construcción de Instituciones del Estado hasta la llegada del Neoliberalismo con la “Renovación Moral” de Miguel de la Madrid Hurtado; que sufrió otra degeneración entre los gobiernos de este y Carlos Salinas: la abolición de sus desgastados-por el uso demagógico-principios, con el hermano incómodo Raúl Salinas de Gortarí,la irrupción de la ineficaz tecnocracia y el advenimiento de múltiples pandillas de políticos ladrones, cuya última camada acabamos de padecer: Los Duarte, Genaro García Luna, El Marro en fuga, la Gordillo con su nuevo Partido, los Moreira, Emilio Lozoya Austin, Rodrigo Medina, Fidel Herrera, Tomas Yarrington, Carlos Romero Deschamps, Andrés Granier Melo, Arturo Montiel, Luis Alberto Villarreal, «Casa Blanca» de la ex primera dama, Angélica Rivera, Oceanografía, Pemex y los hijos de la ex primera dama, Marta Sahagún Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el caso de Odebrecht, Braskem y Pemex, Ricardo Anaya, Rosario Robles con la llamada: “estafa maestra” etc. Solo por mencionar algunos: la más descarada corrupción.

Éste artículo Continuará, las opiniones expresadas en la editorial Alerta Agropecuaria son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Empresa editora. CONÉCTATE con nosotros: catarino_mg@hotmail.com