Alerta Agropecuaria

Actividades que se realizan en el medio rural

Por lo general, las zonas rurales ofrecen gran cantidad de terreno y de recursos que pueden ser aprovechados de múltiples formas. No se trata solo de realizar las tradicionales actividades agrícolas y ganaderas. Hoy en día, el desarrollo ha llevado a la planificación de diferentes usos productivos para el medio rural. Agricultura y ganadería

Las actividades agropecuarias son el principal motor de las zonas rurales. Representando el aspecto tradicional, se desarrollan en sus diferentes variaciones, dependiendo de factores como el clima, tipo de terreno y necesidades de la población.

Silvicultura

Es una actividad emparentada con la agricultura, con la diferencia de que la silvicultura se enfoca en los bosques. Esta ciencia se encarga del cultivo y cuidado de plantaciones forestales, para obtener de forma continua y sostenible los productos requeridos por la sociedad.

Conservación de espacios naturales y ecosistemas

Los parques nacionales y monumentos naturales están protegidos por la ley, pues albergan gran cantidad de fauna, flora y vegetación típica de ciertas regiones o ecosistemas, como formaciones geográficas particulares según el espacio en donde se encuentren.

Motivado a esa existencia, son comunes los grupos conservacionistas de esas áreas determinadas, así como la presencia de autoridades públicas responsables de la gestión de las mismas.

Extracción de recursos minerales y derivados del petróleo

La minería también se da principalmente en paisajes rurales, amplios y ricos en materia prima mineral. Esta resulta fundamental para elaborar gran cantidad de los productos que usamos día a día en todos los sectores económicos.

Industria

En la mayoría de los casos, la construcción de fábricas y zonas industriales requiere de gran cantidad de espacio. Por eso, las zonas rurales son los terrenos preferidos para establecer estas estructuras.

Turismo rural o ecoturismo

Esta actividad se realiza exclusivamente en lugares con poca o ninguna modificación realizada por el hombre. Su finalidad es ofrecer alternativas turísticas diferentes a las convencionales e involucrando más a las personas con el medio ambiente en el que se desarrollan las actividades. Otra característica de este tipo de turismo es que usualmente gira en torno a la cultura, historia o patrimonio natural de la región que se visita. En términos generales, las áreas rurales contienen grandes riquezas naturales, incluso si no representan una ganancia económica para la industria. Actividades como las descritas anteriormente son solo las principales que se pueden llevar a cabo en mayor o menor medida dentro de paisajes no urbanizados. Sin duda, el ingenio puede generar siempre otras formas de aprovechamiento de estos recursos, tanto si es para beneficio particular como para el colectivo.

