Alerta Agropecuaria

Septiembre 2020, mes de la patria y del testamento





1917, 1º. Día en que por Ley se abren las sesiones del H. Congreso de la Unión y el C. Presidente de la República presenta un informe sobre el estado que guarda la administración pública. La Bandera Nacional se iza a toda asta. En el año de 1823 Salen de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez, Mina y Moreno a la Ciudad de México. El día 6, pero de 1860, Por bando solemne se dan a conocer en Guanajuato, Guanajuato las Leyes de Reforma, el 13, Defensa del castillo de Chapultepec por parte de los niños héroes contra la invasión estadounidense. La bandera nacional se iza a toda asta. El 15 de septiembre 1810, Aniversario del grito de la Independencia de México, dado por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla en la Iglesia de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional. La bandera Nacional se iza a toda asta. El 16 Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, La bandera Nacional se iza a toda asta., Llegada de Hidalgo y el Ejercito Insurgente a la Hacienda de “La Erre”, municipio de Dolores Hidalgo; posteriormente se trasladan al Santuario de Atotonilco, Guanajuato, donde tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe.

Septiembre mes del testamento en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, En esta semana, para ser más exactos el martes 1º. De septiembre dio inicio el mes de la patria y del testamento, de los datos que se tienen en el Registro Nacional de Avisos de Testamento (Renat), más de cinco millones de personas han hecho su testamento en México. En el periodo de 2013 a 2017, se recibieron poco más de 1.5 millones avisos de testamentos otorgados. A continuación, te presentamos tres razones por las que te conviene aprovechar este mes para hacer tu testamento:1. Puedes pagar menos; Durante septiembre, las notarías de todo el país otorgan descuentos de hasta 50 por ciento para realizar trámite, en algunos casos puede ser más, señaló José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM). “Es el caso de la Ciudad de México. Hacer un testamento cuesta 4,800 pesos normalmente, y en esta campaña cuesta sólo 2,000 pesos”, en el Estado de Guanajuato los precios oscilan entre dos mil y más de dos mil, pero algunos aplican descuentos hasta el 50 %. Aunque en cada entidad hay diferentes costos, los precios van desde los 700 y 800 pesos en Morelos y Baja California respectivamente, hasta los 3,000 pesos en Tlaxcala. Además, los notarios también acordaron extender los horarios y los días de atención, en algunas notarías incluso puedes acudir el sábado o domingo. Para no heredar problemas, mejor hacer el testamento. 2. Puedes hacerlo sin tanto papeleo; Para realizar el trámite la persona debe tener al menos 16 años, por lo que es necesario presentar una identificación con fotografía y acreditar la edad, a través del acta de nacimiento. No es necesario que se tenga a la mano algún listado o documento de los bienes que se van a incluir en el testamento, según investigación de Alerta Agropecuaria, “Durante la asesoría que dan los notarios, se le explica a la persona qué significa dejar herederos y qué significa dejar legatarios, además de cuál es un bien en concreto”. “Hay que hacer una cita con el notario de su preferencia para que lo asesoren y plantee cada persona su caso concreto, porque cada testamento es como un traje a la medida, todos son diferentes”. 3. Una propiedad intestada pierde valor; Una propiedad con un problema testamentario deriva en problemas con sus futuras transacciones de compraventa o sucesión de derechos de propiedad. “Esto hace que su precio de cierre sea menor a su valor real de mercado; en aquellos casos que una transacción no se puede llevar a cabo tenemos que su valor efectivo es nulo”. Las operaciones se hacen más lentas, adicionan costos por trámites o juicios de sucesión y obliga a revisar sus precios de salida a la baja, ya que el inmueble no es apto para ser adquirido por algún prospecto interesado. No heredes problemas, haz tu testamento, pero estimado lector usted tiene la mejor opinión; CONÉCTATE con nosotros: catarino_mg@hotmail.com.